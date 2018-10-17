Экс-мэра Сыктывкара признали виновным в получении взяток по договоренности с Зарубиным, Веселовым и братьями Бондаренко

17 Окт. 22:30 2018-10-17T22:51:32+03:00

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Сегодня экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выслушал очередной обвинительный приговор. Бывший градоначальник был признан виновным в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и получении материальной выгоды на сумму около 10 млн рублей.

Судья Антон Панкратьев зачитывал приговор целый день, весь приговор занял 100 страниц и включал показания 70 свидетелей, дававших показания в ходе судебного расследования. Из показаний складывалась картина преступления.

Весной 2006 года Александр Зарубин (фигурант "дела Гайзера", объявлен в международный розыск), предприниматель Валерий Веселов (фигурант "дела Гайзера"), предприниматели и братья Юрий и Александр Бондаренко, а также Антон Фаерштейн (фигурант "дела Гайзера", покончил с собой в августе 2016 года в СИЗО "Матросская тишина") договорились с Романом Зенищевым ( на тот момент мэр Сыктывкара) о создании условий для монополизации рынка автотранспортных перевозок в Сыктывкаре. На тот момент Зарубин, Веселов, братья Бондаренко и Фаерштейн являлись учредителями транспортных предприятий ООО "Пегас", ООО"ПАЗ", ООО "Курс", ООО "Эскорт" и ООО "Торос" - все фирмы на правах субаренды сотрудничали с "Сыктывкаравтотрансом". В свою очередь, "Сыктывкаравтотранс" входил в состав ГУП "Парк РК" - государственного транспортное предприятие, созданное по инициативе министерства промышленности и министерства имущества Коми. Гендиректором "Парка РК" по согласованию с руководителем минимущества Коми Владимиром Беляевым и Вячеславом Гайзером был назначен Николай Шлопов.

Веселов, братья Бондаренко и Зарубин договорились с Романом Зенищевым о проведении муниципального конкурса, победу в котором должен был одержать "Сыктывкаравтотранс". Для проведения торгов в мэрию были трудоустроены "свои люди" - Евгений Сидоров (принят на должность начальника управления ЖКХ) и Сергей Ичаев (принят на должность специалиста управления ЖКХ). Сидоров и Ичаев успешно провели конкурс, после чего Сидоров поспешил уволиться из администрации Сыктывкара.

Свое покровительство транспортному предприятию Роман Зенищев оценил достаточно дорого: в 600 тысяч рублей. Любопытный факт: "цена вопроса" обсуждалась в самолете между Зарубиным, Гайзером, Веселовым и Зенищевым. Судя по показаниям свидетелей, Гайзер считал, что "услуги" мэра не стоят таких денег, но Роман Валерьевич упорно настаивал на удовлетворении своих аппетитов. В знак несогласия с Гайзером Зенищев даже отсел подальше от компаньонов. Зарубин пошел навстречу мэру, они ударили по рукам и согласовали сумму мзды.

Выплаты начались в 2007 году. Деньги мэру приносил Николай Шлопов. В 20-х числах каждого месяца Шлопов приходил в рабочий кабинет градоначальника и оставлял пачки банкнот в комоде, который находился в комнате отдыха. Сегодня на суде были зачитаны показания бывшего секретаря Романа Зенищева. Она заявила, что своими глазами видела, как Шлопов заходил в кабинет к ее руководителю. В череде посетителей Шлопов выделялся тем, что смело проходил к мэру в верхней одежде - куртке или плаще. Она неоднократно замечала, что незванный гость проносил что-то за пазухой - не исключено, что это были деньги. Судья, зачитывая приговор, обратил внимание на тот факт, что секретарь однажды видела в кабинете мэра сумку, до отказа набитую наличными.

Несмотря на весомую административную поддержку дела у "Сыктывкаравтотранса" шли не очень-то успешно. Партнеры не могли придерживаться условий договора, сумма мзды составляла не 600 тысяч, а 200 тысяч рублей. Остаток накапливался в виде некоего виртуального долга. Ну а с приходом к власти Гайзера, пошатнулись позиции Романа Зенищева. Отец фигуранта Валерий Зенищев в ходе судебного расследования заявлял, что Гайзер заявил его сыну:"Ты будешь делать все, как я скажу!". Мэр не согласился с ультиматумом и уже начал всерьез задумываться об оставке. А перед транспортниками встал вопрос: как исполнить долговые обязательства, ведь к тому времени долг составил практически 20 миллионов рублей.

Идею предложил Валерий Веселов. Дело касалось шести предприятий ЖКХ - управляющих и обслуживающих компаний и организаций. Веселов через третьих лиц являлся владельцем этих предприятий, но уже потерял интерес к сфере коммунального хозяйства. Веселов и Зенищев договорились о передаче юридических лиц в собственность Полине Головановой (на тот момент гражданская супруга Зенищева, впоследствии жена). В период с конца 2010 по февраль 2011 года госпожа Голованова получила в собственность шесть предприятий, номинальная стоимость каждого из которых оценивалась в 500 тысяч рублей. С учетом активов и дивидентов продавец оценил предприятия в 10 млн рублей. Таким образом, Роман Зенищев через свою возлюбленную материальную выгоду.

Сегодня Сыктывкарский городской суд признал его виновным в совершенном преступлении. Уголовный Кодекс России предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в сумме 600 тысяч рублей. Но с учетом того, что Роман Зенищев уже осужден по шести эпизодам преступной деятельности судья ужесточил прежнее наказание до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 1,5 млн рублей и назначил конфискацию имущества на сумму 13 млн 75 тыс рублей. В довесок ко всему Роману Зенищеву запрещено в течение 3 лет занимать руководящие должности.

Напомним, Роман Зенищев находится в СИЗО с февраля 2014 года, то есть почти пять лет. Все эти годы быший глава администрации Сыктывкара находился в СИЗО. Первый приговор экс-мэр выслушал еще в ноябре 2015 года. Тогда экс-мэр был осужден по пяти эпизодам преступной деятельности. Экс-грандоначальника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 1 миллиона рублей и конфискации имущества на сумму 22 миллиона рублей. Спустя год, Сыктывкарский горсуд признал его виновным еще в одном преступлении и увеличил срок наказания до 10 лет лишения свободы, штраф возрос до 1,1 миллиона рублей, размер конфискации остался прежним.