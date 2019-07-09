2019-07-09T12:48:22+03:00
Общество

Врио главы Сыктывкара Наталья Хозяинова: «Семья не готова, чтобы я стала мэром»

Муниципальная служащая рассказала, будет ли подавать заявку на конкурс по выбору сити-менеджера
Ольга СОЛОВЕЙ
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Наталья Хозяинова не будет подавать заявку на конкурсНаталья Хозяинова не будет подавать заявку на конкурсФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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5 июля совет Сыктывкара принял отставку мэра города Валерия Козлова. Вместо него исполняющей обязанности градоначальника назначили Наталью Хозяинову, которая до этого занимала должность первого заместителя. На сегодняшнем брифинге после общегородской планерки журналисты поинтересовались, собирается ли Наталья Хозяинова в будущем подавать заявку на конкурс на замещение должности главы.

- Уход Валерия Владимировича с поста мэра был для меня такой же неожиданностью, как и для вас, поэтому на эту тему я еще не думала. Это будет зависеть не только от меня, но и от коллектива администрации города - поддержат они меня или нет. Сейчас, в течение трех месяцев, пока совет города не объявил о конкурсе, мы поработаем, посмотрим, как пойдет дело, - пояснила Наталья Хозяинова. - Это тяжелая работа, большая ответственность и нагрузка. В том числе, я думаю о своих близких. К сожалению, моя семья не готова к тому, чтобы я стала мэром.

Напомним, экс-мэра Сыктывкара Валерия Козлова пригласили занять должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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