"С утра доить коров, а потом на уроки" - как школьница из Коми отрыла свою ферму

Алене Купэ из деревни Калининская Прилузского района Коми - 18 лет. Год назад девушка выиграла грант в 800 тысяч рублей на развитие фермерского дела. Сейчас у юной бизнес-леди свое небольшое хозяйство и серьезные планы на будущее. «КП-Коми» побывала на ферме в деревне Калининская и узнала, как школьница отважилась на создание своего дела.

Когда фермерство в крови

Семья Купэ - фермеры из 90-х. Родители Алены, Сергей и Ирина, познакомились в местном совхозе. Ирина пришла на практику, а Сергей уже работал там бригадиром, конюхом и дояром. В 90-е совхозы начали разваливаться по всей стране. Ирина и Сергей в одночасье остались без работы, и глава семейства предложил жене рискнуть и самим заняться фермерством. Семья купила старый, неприметный дом в деревне Калининская, у которого была одна отличительная особенность – огромный участок в придачу.

- Мне сначала дом не приглянулся. Но когда муж привел меня на него посмотреть, то сказал: «Ирина, ты посмотри какая здесь красота!», и я решилась. Сначала на его покупку взяли кредит, а потом погасили его материнским капиталом, - вспоминает детали крупного вложения Ирина Купэ.

С того времени Купэ стали понемногу обживаться: коровы, свиньи, кролики. Год от года приумножалась и сама семья. Ирина и Сергей растят шестерых детей - Агату, Виолетту, Алену, Полину, Тимофея и Егора. Их фермерское хозяйство сейчас насчитывает 21 корову, семь телят и одного бычка. А уже про шесть кошек, трех собак и коня добавляют, как о пустячном деревенском развлечении. Хотя и те каждый по своему прилежно несут службу по хозяйству – ловят мышей, стерегут дом и стадо, помогают на пахоте и заменяют в полях трактор.

Алена Купэ готовится поступать в сельскохозяйственный вуз в Кирове, чтобы уже потом, вернувшись специалистом, вплотную заняться фермой.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Мама – лучшая подруга, и партнер по бизнесу

Несколько лет назад Ирина встала в центр занятости по безработице. Там ей дали 50 тысяч подъемных на развитие фермерского дела. На эти деньги семья купила шесть телят, из которых выросли здоровые и крепкие буренки, давшие потомство. Так постепенно хозяйство стало расширяться.

В 2017 году Ирина Купэ решила поучаствовать в конкурсе Минсельхоза Коми, чтобы получить грант на создание и развитие фермерского хозяйства «Начинающий фермер». Но вот незадача: по правилам заявки могли подать только предприниматели, которые занимаются бизнесом не больше трех лет. Решение пришло само собой. Старшая дочь Купэ десятиклассница Алена с самого детства помогала родителям по хозяйству и была в курсе всех нюансов фермерского дела. И семья рассудила - помочь Алене зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю, и уже ей самой подать заявку на грант.

- Нужно было составить бизнес-план, прописать, куда мы думаем потратить деньги, что хотим построить, какую живность купить. Мама меня всему научила, что-то подсказали и в Минсельхозе Коми, - отмечает Алена. - Потом была защита проектов, мы даже подготовили презентацию. Собралась комиссия из 30 человек. Когда объявили результаты, я от радости вскочила с места и закричала «Мама, мы выиграли! Выиграли!» Мы ведь не думали, что получим грант. Там поступают заявки от очень больших аграриев, у кого по 100-200 голов скота. А у нас было-то всего одиннадцать.

На 800 тысяч рублей гранта семья своими силами построила телятник, приобрела доильный аппарат и купила 10 телят.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На полученные деньги, 800 тысяч рублей, семья своими силами построила телятник, приобрела доильный аппарат, купила 10 телят. Спустя год после судьбоносного события жизнь семьи Купэ сильно изменилась. Сейчас женщинам уже не приходится вставать в 4 утра, чтобы подоить стадо. Современные технологии часть работы делают за тебя.

- Пока доильный аппарат не купили, было тяжело. Поднимемся спозаранку, я встану с одной стороны коровы, мама - с другой, и доим. На все уходило три часа. Сейчас на всю работу с аппаратом уходит меньше часа, - рассказывает Алена. И говорит это 18-летняя выпускница так буднично и по-деловому, будто не приходилось ей после ранней дойки спешить на уроки в школу.

Семья полностью живет за счет большого хозяйства. В день буренки дают от 200 до 300 литров молока. И деревенские жители охотнее покупают живое молоко у своих местных фермеров, чем пакетированное в магазине. Помимо этого Ирина сама взбивает масло, которое вместе с молоком отправляется в детские сады и школы района. Также время от времени на продажу на ферме выращивают поросят и кроликов.

39-летняя хозяйка Ирина Купэ из деревни Калининская Республики Коми мечтает о большой автоматизированной ферме, а планирует подать заявку еще на один грант.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Покидая родной дом

Несмотря на полученный грант и выросшее поголовье коров, Алена пока не планирует себя полностью посвящать фермерству. Девушка готовится подавать документы в сельскохозяйственный вуз в Кирове, чтобы уже потом, вернувшись специалистом, вплотную заняться фермой.

Алена еще не покинула родной дом, но мама уже начала по ней скучать и вспоминать, как дочка с малолетства находила общий язык с животными.

- Когда Алене было три года, у нас был конь. Однажды вечером он куда-то убежал, всем селом не могли его поймать. А потом смотрю - Аленка его под уздечку спокойно ведет домой. Я чуть с ума не сошла от страха. Так за нее испугалась! - признается Ирина Купэ. - С коровами Алена тоже легко находит общий язык. Бывало, они с пастбища идут, она им крикнет «Место!», и все послушно заходят в загон. Я еще тогда подумала: «Это у меня точно фермерша растет».

"Одноклассники меня поддерживают. Часто приходят в гости и удивляются «Алена, неужели это все твое?» Фотографируются с нашими зверюшками, - рассказывает выпускница Алена Купэ.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Когда Алена выросла, то стала помогать родителям по хозяйству всерьез. С седьмого класса уже по утрам доила коров, а затем бежала в школу.

- Я легко могут поздно лечь и рано встать. Подоила, помылась и иду на учебу. Одноклассники меня поддерживают. Часто приходят в гости и удивляются «Алена, неужели это все твое?» Фотографируются с нашими зверюшками, - рассказывает школьница.

Алена еще не уехала на учебу, а мама уже переживает, что останется без своей главной помощницы на ферме.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В этом году девушка впервые помогла родителям принять роды у коровы. Сама Алена рассказывает об этом случае, как о будничном занятии. А вот ее братья и сестры не проявляют такого интереса к фермерскому хозяйству. Старший брат хочет служить по контракту, а сестру интересует работа в полиции. Так что пока все надежды по хозяйству у отца и матери Купэ связаны с Аленой. Тем более у 39-летней хозяйки впереди смелые планы на расширение семейного дела. Ирина признается, что мечтает о большой автоматизированной ферме, а планирует подать заявку еще на один грант. Но в ближайшее время со всем этим ей придется управляться без главного помощника.

- Я переживаю, она ведь моя права рука, - с печалью замечает Ирина.

- И левая, и нога, и глаз, - шутливо добавляет Алена.

Мама научила дочку Алену всему, что знала сама - как коров доить и как бизнес-план составлять.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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