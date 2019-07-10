В Усть-Цильме изуродовали вековую лиственницу в центре села, которую жители считали достопримечательностью

В селе Усть-Цильма на территории бывшего рынка растет вековая лиственница, которую по информации местных жителей безжалостно обрубил собственник территории. До недавнего времени дерево «охраняло» 130-летную могилу лесничего, которую несколько месяцев назад уничтожили. Люди негодуют, ведь лиственница — это память об истории старинного села.

- Вековую лиственницу безжалостно вырубили 5 июля в канун празднования 90-летия Усть-Цилемского района. Вот вам и сохранение памяти предков и традиционного облика села, о котором любят говорить в Усть-Цильме, - написала в соцсетях Ольга Бекетова, проиллюстрировав пост фотографией изуродованного дерева.

Судя по фото лиственница не срублена под корень, но все ее ветки пошли под нож. Сейчас дерево больше походит на искромсанный тополь. 130 лет на этом месте находилась надгробная плита умершего в XIX Мезенского лесничего Дмитрия Ситкова (1852-1891), который пал жертвой эпидемии гриппа («испанки»).

Вот так выглядело старинное надгробие. Фото: соцсети.

В то время было принято в изголовье надгробия садить лиственницу. Местные жители считали достопримечательностью и старинную надгробную плиту с полустершимися буквами, и дерево. Но могила часто утопала в мусоре и робкие попытки местного лесничества оградить место забором не увенчались успехом.

Местные жители не всегда бережно относились к странице истории. Фото: соцсети

Недавно появилась информация, что плиту и вовсе уничтожили. Теперь местные жители с ужасом констатируют — дни вековой лиственницы тоже сочтены.

Сотрудники «Магнита» устали от обвинений в свой адрес. Фото Ольги Бекетовой.

- 5 августа внук забрался на дерево и кричит, что у лиственницы спиливают ветки. Пошла посмотреть. Я спросила у девушки, которая стояла и следила за процессом, представитель ли она «Магнита». После утвердительного ответа я попросила показать документы, разрешающие сруб. Она ответила, что такие документы есть, но показывать их не стала, отметив, что собственники территории имеют право на такие действия, - отметила очевидец событий Ольга Михайловна.

В отделе землепользования и застройки Усть-Цилемского района Коми пояснили, что информация о том, что вековая лиственница срублена, в администрацию не поступала. Известно лишь, что у дерева обрублены ветви, а лиственница находится в границах земельного участка, которая принадлежит гражданину — собственнику магазина. За разрешением на вырубку дерева в администрацию он не обращался. Теоретически он может срубать ветки, например, в целях безопасности. «Но нужно изучить материалы и ситуацию детальнее», - ответили в администрации, посоветовав обратиться через несколько дней.

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