Сундуки, прялки, диваны и замки: что посмотреть на выставке предметов быта с верхневычегодской росписью в Национальном музее Коми
24-25 июня состоялась этнографическая экспедиция Национального музея Коми в село Керчомъя Усть-Куломского района. Ее участники предполагали, что найдут в закромах местных жителей уникальные образцы старины. Но реальность превзошла все ожидания, рассказали они на специальной пресс-конференции в Национальном музее Коми.
По следам Кандинского
Экспедиция была приурочена к 130-летию со дня поездки художника Василия Кандинского по Вологодской губернии в 1889 году. Некоторые исследователи полагают, что именно живописец впервые открыл вычегодскую роспись по дереву у коми, сохранив зарисовки «пестрых, размашистых орнаментов».
Заведующая отделом истории Национального музей Коми Анна Мельникова рассказала, что после этнографической экспедиции в Важгорт, по итогам которой родилась выставка «Хунды-мунды», решили, что необходимо выстаивать цикл подобных поездок. Коми деревни — это кладезь уникальных предметов, которые хранят местные жители.
Сундук от Екатерины Андреевны Жикиной/паблик «Хунды-мунды» в ВК
- Жители Керчомъя — настоящие националисты в хорошем смысле этого слова. Они невероятно любят свою родину. Каждый второй говорит о том, что хранит старинные предметы. Но при этом некоторые отдавать их не спешат, так как мечтают открыть собственные музеи, - рассказала Анна Мельникова.
Предметы старины и фотографировали, и собирали легенды о них, и делали зарисовки с них. По словам, заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства СГУ им. Питирима Сорокина Ирины Земцовой, «фотография не передает такое ощущение вещи, как зарисовка».
В зарисовках больше души, чем в фотографияхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Бесценные вещи
Участники экспедиции даже не предполагали, что за два дня соберут такое количество уникального материала. Настоящее открытие — расписное звучное трепало (ручное орудие для трепания волокна — ред.) от главы села Нины Антоновны Лодыгиной. «В наших коллекциях были до этого только беззвучные трепала», - отметила заведующая культурно-образовательных программ Наталья Хозяинова. Эти трепала уникальны и росписью. «Это яркий геометрический рисунок с насыщенной цветовой гаммой. Эта роспись возникла в закрытой среде и, в целом, характерна для Верхней Вычегды», - добавила директор Национального музея Ирина Котылева.
Верхневычегодная роспись уникальнаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Из находок — потайной замок со старого амбара. Таких амбаров уже давно нет, а вот замок бережно хранят и передают из поколения в поколение. Впрочем, как и деревянный диван с элементами резьбы, и ткацкий стан на изящных ножках, с внутренней стороны которого нашли огромное количество штрихов, пасов, знаков. Их еще предстоит разгадать. Все эти предметы лежали, как правило, в сухих местах, их хозяева, как могли продлевали век старинных вещей. А вот сундук матери местной жительницы Екатерины Жикиной хранился в амбаре, а не дома. Это символично, потому что в нем лежала погребальная одежда матери женщины. Участники экспедиции нашли в этом сундуке и нательный крест усопшей.
Экспонаты исчезают
У каждого предмета есть хозяин, что очень важно, отметили участники экспедиции. Люди с трепетом отдавали экспонаты на хранение в музей, осознавая, что так они смогут продлить век домашних реликвий. Многие участники экспедиции отметили, что поездка вместе с тем добавила толику грусти. Далеко не все местные видят красоту в старинных вещах, некоторые уникальные экспонаты находили буквально под ногами.
Иногда ценные экспонаты лежат в полуистлевших домах/Фото паблик «Хунды-мунды» в ВК
Участники экспедиции отметили, что в Усть-Куломском районе есть множество музеев при библиотеках, школах и домах культуры. Но при этом нет ни одного официального музея. При этом самодеятельные организации не могут оградить предметы старины от вымирания.
- Если вещи официально не зафондированы согласно музейной инструкции, то они исчезают. Только официальная структура способна сохранить эти коллекции, - озвучила проблему Ирина Котылева.
Фото паблик «Хунды-мунды» в ВК
Зачастую местные жители расстаются со семейными экспонатами, отдавая их людям, которые представляются музейными работниками, но таковыми не являются. Поэтому старинные сундуки и прялки с верхневычегодской росписью можно найти в антикварной лавке, что, конечно, грустно. Было бы здорово, если бы такую работу можно было проводить только при наличии официальных писем. Это может оградить местных жителей от мошенников, мечтающих только о наживе.
Ирина Котылева рассказала о необходимости создания официального музея в Усть-Куломском районе КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Кстати, Национальный музей планирует подготовить выставку расписного дерева Севера России в рамках «русских сезонов» для Российского центра науки и культуры в Париже. Правда, директор музея оговорилась, что это пока только планы. Но огромная работа по реставрации предметов старины начнется уже сейчас.
В рамках пресс-конференции состоялась передача в дар родовых ценностей рода Ивана Рассыхаева в фонды Национального музея Республики Коми
Предметы крестьянского быта с верхневычегодской росписью будут представлены на межрегиональной выставке-фестивале «Полотно мира» с 5 июля по 10 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре на акции «Ночь музеев» можно было встретить настоящего Ван Гога
Если никакой Серега еще не водил вас на выставку полотен великого художника, то все еще можно исправить (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU