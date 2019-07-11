Сундуки, прялки, диваны и замки: что посмотреть на выставке предметов быта с верхневычегодской росписью в Национальном музее Коми

24-25 июня состоялась этнографическая экспедиция Национального музея Коми в село Керчомъя Усть-Куломского района. Ее участники предполагали, что найдут в закромах местных жителей уникальные образцы старины. Но реальность превзошла все ожидания, рассказали они на специальной пресс-конференции в Национальном музее Коми.

По следам Кандинского

Экспедиция была приурочена к 130-летию со дня поездки художника Василия Кандинского по Вологодской губернии в 1889 году. Некоторые исследователи полагают, что именно живописец впервые открыл вычегодскую роспись по дереву у коми, сохранив зарисовки «пестрых, размашистых орнаментов».

Заведующая отделом истории Национального музей Коми Анна Мельникова рассказала, что после этнографической экспедиции в Важгорт, по итогам которой родилась выставка «Хунды-мунды», решили, что необходимо выстаивать цикл подобных поездок. Коми деревни — это кладезь уникальных предметов, которые хранят местные жители.

Сундук от Екатерины Андреевны Жикиной/паблик «Хунды-мунды» в ВК

- Жители Керчомъя — настоящие националисты в хорошем смысле этого слова. Они невероятно любят свою родину. Каждый второй говорит о том, что хранит старинные предметы. Но при этом некоторые отдавать их не спешат, так как мечтают открыть собственные музеи, - рассказала Анна Мельникова.

Предметы старины и фотографировали, и собирали легенды о них, и делали зарисовки с них. По словам, заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства СГУ им. Питирима Сорокина Ирины Земцовой, «фотография не передает такое ощущение вещи, как зарисовка».

В зарисовках больше души, чем в фотографияхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Бесценные вещи

Участники экспедиции даже не предполагали, что за два дня соберут такое количество уникального материала. Настоящее открытие — расписное звучное трепало (ручное орудие для трепания волокна — ред.) от главы села Нины Антоновны Лодыгиной. «В наших коллекциях были до этого только беззвучные трепала», - отметила заведующая культурно-образовательных программ Наталья Хозяинова. Эти трепала уникальны и росписью. «Это яркий геометрический рисунок с насыщенной цветовой гаммой. Эта роспись возникла в закрытой среде и, в целом, характерна для Верхней Вычегды», - добавила директор Национального музея Ирина Котылева.

Верхневычегодная роспись уникальнаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Из находок — потайной замок со старого амбара. Таких амбаров уже давно нет, а вот замок бережно хранят и передают из поколения в поколение. Впрочем, как и деревянный диван с элементами резьбы, и ткацкий стан на изящных ножках, с внутренней стороны которого нашли огромное количество штрихов, пасов, знаков. Их еще предстоит разгадать. Все эти предметы лежали, как правило, в сухих местах, их хозяева, как могли продлевали век старинных вещей. А вот сундук матери местной жительницы Екатерины Жикиной хранился в амбаре, а не дома. Это символично, потому что в нем лежала погребальная одежда матери женщины. Участники экспедиции нашли в этом сундуке и нательный крест усопшей.

Экспонаты исчезают

У каждого предмета есть хозяин, что очень важно, отметили участники экспедиции. Люди с трепетом отдавали экспонаты на хранение в музей, осознавая, что так они смогут продлить век домашних реликвий. Многие участники экспедиции отметили, что поездка вместе с тем добавила толику грусти. Далеко не все местные видят красоту в старинных вещах, некоторые уникальные экспонаты находили буквально под ногами.

Иногда ценные экспонаты лежат в полуистлевших домах/Фото паблик «Хунды-мунды» в ВК

Участники экспедиции отметили, что в Усть-Куломском районе есть множество музеев при библиотеках, школах и домах культуры. Но при этом нет ни одного официального музея. При этом самодеятельные организации не могут оградить предметы старины от вымирания.

- Если вещи официально не зафондированы согласно музейной инструкции, то они исчезают. Только официальная структура способна сохранить эти коллекции, - озвучила проблему Ирина Котылева.

Фото паблик «Хунды-мунды» в ВК

Зачастую местные жители расстаются со семейными экспонатами, отдавая их людям, которые представляются музейными работниками, но таковыми не являются. Поэтому старинные сундуки и прялки с верхневычегодской росписью можно найти в антикварной лавке, что, конечно, грустно. Было бы здорово, если бы такую работу можно было проводить только при наличии официальных писем. Это может оградить местных жителей от мошенников, мечтающих только о наживе.

Ирина Котылева рассказала о необходимости создания официального музея в Усть-Куломском районе КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, Национальный музей планирует подготовить выставку расписного дерева Севера России в рамках «русских сезонов» для Российского центра науки и культуры в Париже. Правда, директор музея оговорилась, что это пока только планы. Но огромная работа по реставрации предметов старины начнется уже сейчас.

В рамках пресс-конференции состоялась передача в дар родовых ценностей рода Ивана Рассыхаева в фонды Национального музея Республики Коми

Предметы крестьянского быта с верхневычегодской росписью будут представлены на межрегиональной выставке-фестивале «Полотно мира» с 5 июля по 10 августа.

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