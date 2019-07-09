«Экспедиция завершена, но путешествие продолжается»: читаем дневники участника похода на средневековой ладье по рекам Коми

Уже три недели экипаж ладьи «Варыш» в рамках экспедиции «Великий водно-волоковый путь» штурмует реки Коми. Мы представляем вашему вниманию краткие дневниковые записи о путешествии отважных реконструкторов от участника экспедиции Рафаэля Галимуллина.

В середине июня экспедиция ладьи «Варыш» историко-реконструкционного клуба «Кречет» стартовала от села Усть-Уса. За три недели отважные парни проделали путь по рекам Ижма, Печора, Цильма.

30 июня

Около 6 часов вечера члены экспедиции причалили в верхнем конце деревни Филиппово около турбазы «Уйта». Там из ждал теплый прием. В обмен на гостеприимство участники экспедиции устроили вечер средневековых развлечений.

Фото Рафаэля Галимуллина. Местные жители рассказывают о состоянии обмелевшей реки

- Позже пришли к решению воспользоваться услугами опытного проводника, который отбуксировал бы нас к Нонбургу - последнему населенному пункту перед конечной целью экспедиции. Нам предстояло сделать быстрый заброс в верховья, пока глубина Цильмы еще будет позволять ладье вернуться обратно.

Проводником, вызвавшимся помочь в преодолении мелей и порогов на реке Цильме от деревни Филиппово до деревни Нонбург, стал Григорий Яковлевич Чупров.

Проводник до Нонбурга - чудесный человек. Фото Рафаэля Галимуллина.

- Это уважаемый в здешних краях человек. Он является инициатором установки памятного знака о великом водно-волоковом пути, проходившем здесь в XV веке. Знак поставили на месте, где раньше располагалась одна из путевых изб с конюшней. Там бечевые артели содержали лошадей, которых использовали для волока. Григорий Яковлевич оказался настоящим кладезем информации об истории освоения и жизни на реке. От лица экипажа ладьи выражаю ему искреннюю благодарность! - пишет Рафаэль Галимуллин.

5 июля

- Высадившись на берег деревни Нонбург, разбили лагерь и стали продумывать дальнейший путь до Рудников. Дальше река на порогах становится настолько мелкой, что преодолеть мели возможно, пересев на используемые в здешних краях лодки. Они продуманы до мелочей - красивые, длинные, со стремительными обводами. Лодки сработаны цилемскими умельцами на основе многолетнего опыта, который передают из поколения в поколение. Компоновка лодок настолько интересна, что мы с удовольствием их изучали во время всего путешествия. В деревне Нонбург нам посчастливилось пообщаться со строящими их мастерами.

Местные мастера рассказали о чудо-лодках собственного производства. Фото Рафаэля Галимуллина.

В центре деревни Нонбург установлена памятная доска, поставленная в память о снаряженной Иваном III в поисках руды экспедиции экспедиции. К сожалению, на доске в имени неточностью С ней, конечно, мы не могли не сфотографироваться!

В деревне Нонбург стоит памятный знак об экспедиции, снаряженной в поисках руды XV века. Фото Рафаэля Галимуллина

6 июля

Мы достигли Рудников! Наша экспедиция достигла своей цели! В течение дня совершили заброс на моторной лодке. По пути посетили устье реки Рудянки, остановились в местечке называемом «у заводов». Сейчас там стоит лесная избушка постройки 20-х годов прошлого века.

На фото - долгожданные рубрики. Правда сейчас все в запустении. Фото Рафаэля Галимуллина

Считается, что именно здесь раньше располагалась заводская администрация и околоток. В избушке очень много памятных надписей. Конечно же оставили напоминание и о себе. Территория, где могли располагаться выработки, это около 30 гектар. Повсюду - следы воздействия человека. Проглядываются широкие и глубокие траншеи, старые тракторные дороги (в 60-80-х годах здесь велась массовая лесозаготовка), ямы, шурфы, срубы в земле. Все заросшее и обвалившееся…

Прошли вдоль ручья Заводской. Углубились на 5 км от берега, посетили отмеченную на карте Шорную слободу. Определить место добычи руды по прошествии стольких веков не представляется возможным без специальных археологических изысканий.

Фото Рафаэля Галимуллина

Экспедиция завершена, но путешествие наше все еще продолжается! Мы спешим, нас ждут: 7 июля будем на этнофестивале «Истоки» в селе Трусово, а 11-12 июля на праздновании межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» в селе Усть-Цильма.

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