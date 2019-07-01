Суровая природа и теплые люди. Реконструкторы Коми преодолели половину пути на точной копии древнерусской ладьи

Уже две недели экипаж ладьи «Варыш» в рамках экспедиции «Великий водно-волоковый путь» штурмует реки Коми. В настоящий момент отважные сыктывкарцы уже прошли половину пути.

В середине июня экспедиция ладьи «Варыш» историко-реконструкционного клуба «Кречет» стартовала от села Усть-Уса. За две недели отважные парни проделали путь по рекам Ижма, Печора, Цильма.

Днем — дождь, ночью - заморозки

Участники экспедиции пишут, что за две недели успели испытать полную палитру погодных сюпризов. Первые шесть дней экспедиции они терпели затяжной дождь и преодолевали пороги на реке Ижма. Ночью температура опускалась почти до нуля. Реконструкторам даже пришлось менять режим движения на ночной: утром отдых, ближе к вечеру, когда стихает ветер,- в путь до середины ночи.

Участник экспедиции Артем Размыслов о 28 июня: «Ветер в лицо, течение против нас, сужение берегов и усиление течения»

В субботу, 29 июня, реконструкторы целый день шли наперекор встречному ветру на реке Цильме. Отдельные участки пути преодолевали не на ладье, а буквально таща «Варыш» на бечеве, как бурлаки. Как рассказывал капитан ладьи Константин Казаков, технология этого маневра не сложна: закидывается веревка на матчу, несколько человек тянут лодку против течения по земле. Другие члены команды в это время отталкиваются веслами от берега. Это, в конечном счете, не так энергозатратно, как гребля против течения вкупе с шкальным ветром в лицо.

Отдельные участки пути реконструкторы тащили ладью, как бурлаки.Фото Рафаэля Галимуллина

Но самым сложным испытанием стал участок пути до села Трусово Усть-Цилемского района Коми, где парни побывали вчера, 30 июня.

- Река Цильма показала мощь своего течения. Встречный ветер с порывами до 15м/с мгновенно сушил одежду, но беспощадно сек песком наши ноги. Насколько сурова была погода, настолько же тепло и радушно был наш прием в селе! - пишет участник экспедиции, фотограф Рафаэль Галимуллин.

Оленья шкура, морошка, творог и уха

Участников экспедиции плохой погодой не сломить. К тому же, их будни скрашивают жители деревень и сел, которые они проплывали. Парни в средневековых костюмах на ладье — стилизации судна XV века — главная новость месяца или даже года деревень и сел в Коми.

Жители села Трусово угощали морошкой. Фото Рафаэля Галимуллина

Местные жители не упускают возможности покормить ребят. В деревне Рочево Усть-Цилемского района Коми участников экспедиции угощали картофельными шаньгами, блинами, свежей рыбой, творогом с деревенскими сливками и другими вкусными угощениями. В селе Кельчиюр их попотчевали ухой. «Нас очень тепло приняли. Прям как в сказке: напоили, накормили и спать уложили», - пишут реконструкторы.

Капитан ладьи «Варыш» Константин Казаков. Фото Рафаэля Галимуллина

В Ижме в дорогу путникам принесли домашнего творога, морошку, и даже оленью шкуру, чтоб по ночам не мерзнуть. Участники экспедиции с теплотой вспоминают гостеприимство местных жителей, которые всегда рады были предложить свою помощь. Например, в той же Ижме местные мужчины помогли перетащить ладью по берегу напротив моста.

Сад камней возле деревни Малое Галово на берегу Ижмы. Фото Рафаэля Галимуллина

Но, вообще, участники экспедиции в походе и так не голодают. На ладье в деревянных кадках хранится солонина и собственноручно квашеная капуста. С собой большой свиной окорок, также собственного копчения.

Во многих селах и деревнях реконструкторам проводят краеведческие экскурсии. Например, в поселке Синегорье участники экспедиции с удивлением узнали о работавшем здесь с 30-х годов единственном в СССР кожевенном заводе, выпускавшем настоящую замшу из оленьих шкур.

В Синегорье рассказали о кожевенном заводе. Фото Рафаэля Галимуллина

Участники историко-реконструкционного клуба «Кречет» на своей ладье уже прошли Усть-Цильму. Завершится путешествие в деревне Нонбург. Таким образом, участники экспедиции повторят путь искателей руды XV века. Длина маршрута составит 650 км, путешествие продлится примерно 30 дней.

Мы будем следить за уникальной экспедиции. Подробно об отважных ребятах можно прочитать ЗДЕСЬ, а за передвижением команды следить ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкторы Коми отправятся в поход по рекам Коми на точной копии древнерусской ладьи

Мы расспросили об уникальной экспедиции капитана команды Константина Казакова (подробности).