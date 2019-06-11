Реконструкторы Коми испытали себя в тренировочном походе на средневековой ладье

Участники проекта «Водно-волоковый путь», которые уже через пару дней стартуют по пути геологоразведочной экспедиции XV века, испытали себя в тренировочном походе. О готовности храбрых сыктывкарцев к походу рассказал капитан ладьи «Варыш» Константин Казаков.

- Это был тренировочный двухдневный поход, где мы отрабатывали загрузку ладьи походными вещами, греблю, постановку лагеря. В целом, все успешно. Огорчила лишь гребля против течения. Шли по Вычегде с очень низкой скоростью - 2-3 км в час. В таком режиме за день мы сможем себе позволить пройти пять часов, за которые преодолеем всего 10 км в день. В итоге, решили, что против течения будем бурлачить. Технология маневра не сложна: закидываем веревку на матчу, 1-2 человека тянут лодку против течения по земле, члены команды в это время отталкиваются веслами от берега. Скорость примерно так же, но сил на это мы затратим гораздо меньше, - отметил командир ладьи «Варыш» Константин Казаков.

Члены экспедиции воплотят в жизнь уникальную страницу истории - пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье. Реконструкция части экспедиции позволит пройти по рекам Ижма, Печора, Цильма до Цилемских рудников. Старт экспедиции планируется от села Усть-Ухта и завершится чуть дальше деревни Нонбург.

На целый месяц участники похода погрузятся в быт средневекового человека, будут носить стилизованную одежду, спать на шкурах, греть еду на костре, добытый кресалом, будут отпугивать комаров естественными методами (муравьиная кислота, пахучие растения). Минимальный набор, который напомнит о цивилизации, - это средства гигиены: зубная щетка, мыло. Кроме всего прочего, у членов экипажа будет современная аптечка, аварийный набор на случай непредвиденных ситуаций. «Наша задача комфортно пройти маршрут и спокойно завершить экспедицию», - отметил Константин Казаков.

Экипаж экспедиции состоит из 10 человек - это представители реконструкторского и туристического сообщества Коми. Уже в это воскресенье, 16 июня, они на средневековой ладье стартуют от села Усть-Ухта, а завершат экспедицию через месяц чуть дальше деревни Нонбург Усть-Цилемского района Коми, пройдя около 600 километров.

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Мы расспросили об уникальной экспедиции капитана команды Константина Казакова (подробности).