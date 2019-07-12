«Крик Севера»: жительницы Коми создали картину из мусора

Жительницы Республики Коми Кристина Овсянкина и Вера Сидорова решили по-новому привлечь общественность к проблеме мусора на севере России. Экоактивистки создали из отходов копию знаменитого творения Эдварда Мунка, однако в их интерпретации полотно получило название «Крик Севера». Картину девушки презентовали на прошлых выходных на форуме «Баркемп».

Как рассказала «КП-Коми» художница Кристина Овсянкина, работа сделана в основном из неперерабатываемого мусора, который собирали всем миром.

Фото: Кристина Овсянкина

- Ситуация, которая разворачивается вокруг Шиеса, нас волнует. Поэтому у Веры возникла идея создать такую картину. Ей была нужна помощью художника, и она обратилась ко мне, - вспоминает Кристина. - Мне эта тема тоже близка, поэтому я ее полностью поддержала.

Материалы для творчества находили по всему городу. Девушки даже попросили друзей не выкидывать фантики и обертки, а приносить им. На сбор мусора ушел месяц.

После «Баркемпа» картину перевезли в Сыктывкар. Ее дальнейшая судьба пока неизвестна. Однако уже сейчас Кристина Овсянкина призналась, что в планах у девушек целая серия произведений искусства, на тему мусора.

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