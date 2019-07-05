2019-07-05T16:43:10+03:00
Общество

"Пока никто не понимает, что будет строиться на Шиесе!" - депутат Госдумы РФ Николай Николаев

Парламентарий требует согласовывать с народом любой проект, касающийся экологии и природы
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
20 июня в надежде задать вопрос президенту на Шиесе собрались свыше 500 человек. В этот день проходила традиционная "прямая линия с Владимиром Путиным".20 июня в надежде задать вопрос президенту на Шиесе собрались свыше 500 человек. В этот день проходила традиционная "прямая линия с Владимиром Путиным".Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

В работе национального лесного форума, который проходит в эти дни в Сыктывкаре, принял участие Николай Николаев, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Представитель российского парламента прокомментировал для "КП в Коми" ситуацию на станции Шиес и высказал свое мнение по поводу народного негодования.

Николай Николаев (на фото - в центре) прокомментировал ситуацию на станции Шиес. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Николай Николаев (на фото - в центре) прокомментировал ситуацию на станции Шиес.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Люди имеют право знать о планах относительно той земли, на которой живут. И не важно, кто строит эти планы - бизнес или государственные структуры. Пока никто не понимает, что появится на станции Шиес. Никто не видел ни документов, ни самого проекта. И я вижу только один выход из этой ситуации. Необходимо объединить усилия - Госдуме РФ, правительству Коми, министрам и местным общественникам - и добиваться предоставления подробной информации по поводу того, что планируется построить на Шиесе и планируется ли вообще, почему выбран именно Шиес. Любые решения, касающиеся природы и земли, на которой мы живем, должны обсуждаться с людьми, - заявил "КП в Коми" Николай Николаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, люди дежурят на Шиесе уже семь месяцев. Настоящий рекорд по числу активистов, прибывших на станцию, был зафиксирован 20 июня. Тогда в надежде задать вопрос президенту России на проблемную территорию в Архенгельской области приехали свыше 500 человек. В этот день проходила традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным". По слухам, глава государства должен был выйти на связь с Шиесом, но этого не произошло.

На станции Шиес экоактивиста придавили ковшом экскаватора

Люди живым щитом пытались остановить колонну большегрузов, следовавших с мусорного полигона в Архангельской области (подробности)

У Шиеса жгут костры: активисты круглые сутки блокируют проезд техники на мусорный полигон

Фоторепортаж с мест столкновений жителей Урдомы и Мадмаса со строителями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорный полигон в Шиесе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы
В Корткеросе таксист торговал водкой из машины
Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах
Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей
Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии девочки
«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»
В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов
Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми