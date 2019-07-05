"Пока никто не понимает, что будет строиться на Шиесе!" - депутат Госдумы РФ Николай Николаев

В работе национального лесного форума, который проходит в эти дни в Сыктывкаре, принял участие Николай Николаев, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Представитель российского парламента прокомментировал для "КП в Коми" ситуацию на станции Шиес и высказал свое мнение по поводу народного негодования.

Николай Николаев (на фото - в центре) прокомментировал ситуацию на станции Шиес.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Люди имеют право знать о планах относительно той земли, на которой живут. И не важно, кто строит эти планы - бизнес или государственные структуры. Пока никто не понимает, что появится на станции Шиес. Никто не видел ни документов, ни самого проекта. И я вижу только один выход из этой ситуации. Необходимо объединить усилия - Госдуме РФ, правительству Коми, министрам и местным общественникам - и добиваться предоставления подробной информации по поводу того, что планируется построить на Шиесе и планируется ли вообще, почему выбран именно Шиес. Любые решения, касающиеся природы и земли, на которой мы живем, должны обсуждаться с людьми, - заявил "КП в Коми" Николай Николаев.

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Напомним, люди дежурят на Шиесе уже семь месяцев. Настоящий рекорд по числу активистов, прибывших на станцию, был зафиксирован 20 июня. Тогда в надежде задать вопрос президенту России на проблемную территорию в Архенгельской области приехали свыше 500 человек. В этот день проходила традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным". По слухам, глава государства должен был выйти на связь с Шиесом, но этого не произошло.

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