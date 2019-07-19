Обстановка в Усть-Куломском районе: началось восстановление дорог, продукты привозят на лодках

Администрация Усть-Куломского района сообщает о ситуации в муниципалитете. На сегодняшний день обстановка остается сложной.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

В районе деревни Пузла уровень воды в реке Вычегда идёт на спад, в селе Кужба движение воды остановилось. Поднимается уровень воды в селах Помоздино и Усть-Нем. В Вольдино, Пожеге (в районе деревне Кырныша), Мыёлдино по-прежнему работают лодочные переправы для доставки экстренной помощи и продуктов питания. Понтонная переправа в поселке Югыдъяг закрыта, информирует официальный портал Республики Коми.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Завершены работы по отсыпке промоин дороги по направлению Зимстан – Керчомья на 46 км, 50км, 52км, 53км. На 42-м километре работы ещё проводятся. Частично восстановлена перемычка через реку Соль в сторону Дзёль. Сегодня ведутся дорожные работы по направлению к селу Нижний Воч. Также продолжается отсыпка дороги Усть-Кулом - Керчомъя (17 км). Завезено 350 т бута (камня). Сегодня планируется отсыпать одну полосу, чтобы открыть по ней движение. После этого начнется восстановление 24-го километра дороги.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Сейчас организуется доставка товаров первой необходимости в отрезанные водой населенные пункты. Партии продуктов уже доставлены в село Керчомъя водным транспортом. В поселке Зимстан в магазинах розничной торговли имеется запас основных продуктов питания на несколько дней, работает пекарня, на которой имеется недельный запас муки. Также имеется недельный запас продуктов в селах Дзёль и Нижний Воч.

Рассматриваются различные варианты доставки продовольствия, в том числе также водным транспортом. Администрациями сельских поселений ежедневно в администрацию МР «Усть-Куломский» передаются сводки по наличию и потребности продуктов питания первой необходимости.

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Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались 12 населенных пунктов - это поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. На данный момент транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом. Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

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