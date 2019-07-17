Поселок Зимстан отрезан от мира: старики не получили пенсию, в магазинах закончились фрукты и молоко

В поселке Зимстан Усть-Куломского района, где дождями и паводковыми водами размыло дороги, старики ждут пенсию, а в магазинах закончились молочные продукты и свежие фрукты. Об этом "КП в Коми" сообщили сразу двое местных жителей.

Пенсионеры должны были получить деньги уже сегодня. Но пока путь к поселку преграждают огромные лужи и разбитые мосты. Проезд в райцентр закрыт, ливнями смыло насыпь моста Виль ель, полуразрушен мост по направлению в Нижний Воч, сообщили "КП в Коми" читатели. В поселке не работают стационарные телефоны, но действуют сотовая связь и интернет. Местные жители постепенно приходят в себя от пережитого стресса. Гроза, накрывшая поселок в ночь с 15 на 16 июля, не на шутку их напугала. Молнии били в землю и даже попадали в забор.

- Мы всю ночь не спали, настолько громкими были раскаты грома. Наша комната освещалась молниями, как от ламп дневного света. Гроза сменилась сильным ливнем, который продлился до 9 утра, - вспоминает сейчас Нина Мартюшева, жительница поселка Зимстан.

На утро хозяева обнаружили, что крыша их дома дала течь в двух местах. На огородах картофельную ботву прибило дождем к земле, грядки с зеленью вообще смыло. Пока хозяева лишь прикидывают, в какую копеечку им влетит ремонт кровли и восстановление огородов. Но очевидно, что в ближайшее время деньги они получить не смогут - Зимстан отрезан от мира.

— Наш поселок поливало два дня, улицы серьезно затопило. У многих размыло огороды. В магазинах цены никто не поднимал, но свежих овощей, фруктов и молочных продуктов уже нет. Но круп и хлеба достаточно. Мы как в изоляции: полицейские, МЧС, почта и продуктовые машины к нам добраться не могут, - рассказала "КП в Коми" жительница Зимстана, не пожелавшая назвать своего имени.

"КП в Коми" уже направила запрос в Пенсионный фонд по РК с вопросом, когда будут доставлены пенсии в населенные пункты, лишенные транспортной связи.

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