Для пассажиров поездов, отмененных из-за аварии близ Керки, запустили автобусы между Сосногорском и Ираелем

Между станциями, где прервано движение пассажирских поездов на Северной железной дороге, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На участке Сосногорск – Ираель Северной железной дороги организовано автобусное сообщение для пассажиров пассажирских поездов №41/42 сообщением Воркута – Москва, №305/306 сообщением Усинск – Сыктывкар, №53/54 сообщением Сыктывкар - Усинск.

По договоренности ОАО "РЖД" с ПАО "Газпром" и правительством Республики Коми до восстановления движения на данном участке курсируют автобусы.

Задействовано 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый. На текущий момент автобусами воспользовалось более тысячи человек.

Напомним, что ночью 22 июля а на участке Кожва – Сосногорск из-за размыва пути произошел сход вагонов в грузовом поезде "Воркута - Череповец". В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора. По прибытии поездов на станции Сосногорск и Печора поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением.

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