2019-07-22T18:46:10+03:00
Происшествия

Для пассажиров поездов, отмененных из-за аварии близ Керки, запустили автобусы между Сосногорском и Ираелем

Уже перевезены тысяча человек
Алиса КОЗЛОВА
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Фото:группа " ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД" в соцсети "ВКонтакте".Фото:группа " ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com
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Между станциями, где прервано движение пассажирских поездов на Северной железной дороге, организовано автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На участке Сосногорск – Ираель Северной железной дороги организовано автобусное сообщение для пассажиров пассажирских поездов №41/42 сообщением ВоркутаМосква, №305/306 сообщением УсинскСыктывкар, №53/54 сообщением Сыктывкар - Усинск.

По договоренности ОАО "РЖД" с ПАО "Газпром" и правительством Республики Коми до восстановления движения на данном участке курсируют автобусы.

Задействовано 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый. На текущий момент автобусами воспользовалось более тысячи человек.

Напомним, что ночью 22 июля а на участке КожваСосногорск из-за размыва пути произошел сход вагонов в грузовом поезде "Воркута - Череповец". В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора. По прибытии поездов на станции Сосногорск и Печора поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением.

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Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП(подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов(подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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