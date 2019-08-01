2019-08-01T08:48:42+03:00
Происшествия

Воркутинец заплатил 15, 5 тысяч рублей за плиту интернет-мошенникам

Мужчина клюнул на объявление на сайте «Anfora.ru»
Алиса КОЗЛОВА
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Воркутинец лишился денег, пытаясь купить в интернете электроплиту.Воркутинец лишился денег, пытаясь купить в интернете электроплиту.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Житель Воркуты лишился 15,5 тысяч рублей, доверившись мошенникам на сайте «Anfora.ru».

Горожанина заинтересовало объявление о продаже электроплиты. Связавшись с продавцом по телефону, воркутинец обсудил условия сделки купли-продажи. По просьбе "продавца" он перевел на указанный номер счета 15 тысяч 507 рублей. Но после этого владелец плиты перестал отвечать на звонки, а при попытке зайти на сайт оказалось, что такой страницы уже не существует. Житель Заполярья осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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