В Коми 22-летний энтузиаст открыл музей советской мототехники
В лесном поселке Усть-Лопъю, который находится в Прилузском райне Коми, 27 июля открылся музей мототехники. Его создатель — 22-летний учитель истории Никита Шурмин — отреставрировал более 15 образцов советской техники. Автор познакомит всех желающих с экспонатами и проведет для них экскурсию.
Музей «Возрождение мототехники СССР» открыли торжественно с перерезанием символической ленточки на День поселка, 27 июля. В первый день работы музей посетило рекордное количество человек. Никита даже не ожидал, что музей соберет столько посетителей.
Момент перерезания символической ленточки. Фото Федора Иванова
16 экспонатов расположились в одном из помещений местного Дома культуры. Самый старый их них - мотоцикл ИЖ Планета-3 1973 года выпуска, который достался Никите от прадедушки.
Экспонаты музея. Фото Федора Иванова
- Коллекция будет пополняться. Есть техника, которая уже восстанавливается и ждет своего часа. Буду проводить экскурсии по музею, рассказывать про каждый экспонат, его характеристики и историю восстановления, - рассказывает энтузиаст Никита Шурмин.
Никита Шурмин рассказывает о своем детище - музее. Фото Федора Иванова
Никита начал реставрировать старые мотоциклы, которые люди сдавали на металлом, несколько лет назад. Молодой человек втянулся в процесс: его стараниями ржавые мопеды превращались в блестящих красавцев, которые, казалось, только вышли с завода.
Эмблема музея. Фото Федора Иванова
Миссия музея — познакомить людей с богатой историей советской мототехники. По мнению Никиты Шурмина, каждый экспонат, который во времена СССР радовал своего владельца, - это целый пласт прошлого.
С экспонатами можно будет сфотографироваться, а вот катание на них будет под запретом, ведь ездить на советских мотоциклах умеет не каждый. В музей можно попасть за символическую плату — 10 рублей будет стоить детский билет, а взрослый — 30 рублей. Это позволит хотя бы немного окупить запчасти и содержание музея.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми 22-летний учитель истории создал музей советской мототехники
Все экспонаты он самостоятельно реставрировал (подробности).
В Сыктывкаре на акции «Ночь музеев» можно было встретить настоящего Ван Гога
Если никакой Серега еще не водил вас на выставку полотен великого художника, то все еще можно исправить (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU