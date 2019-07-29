2019-07-29T12:44:08+03:00
Общество

В Коми 22-летний энтузиаст открыл музей советской мототехники

Автор-реставратор познакомит всех желающих с экспонатами и проведет для них экскурсию
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Федора ИвановаФото Федора Иванова
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В лесном поселке Усть-Лопъю, который находится в Прилузском райне Коми, 27 июля открылся музей мототехники. Его создатель — 22-летний учитель истории Никита Шурмин — отреставрировал более 15 образцов советской техники. Автор познакомит всех желающих с экспонатами и проведет для них экскурсию.

Музей «Возрождение мототехники СССР» открыли торжественно с перерезанием символической ленточки на День поселка, 27 июля. В первый день работы музей посетило рекордное количество человек. Никита даже не ожидал, что музей соберет столько посетителей.

Момент перерезания символической ленточки. Фото Федора Иванова

Момент перерезания символической ленточки. Фото Федора Иванова

16 экспонатов расположились в одном из помещений местного Дома культуры. Самый старый их них - мотоцикл ИЖ Планета-3 1973 года выпуска, который достался Никите от прадедушки.

Экспонаты музея. Фото Федора Иванова

Экспонаты музея. Фото Федора Иванова

- Коллекция будет пополняться. Есть техника, которая уже восстанавливается и ждет своего часа. Буду проводить экскурсии по музею, рассказывать про каждый экспонат, его характеристики и историю восстановления, - рассказывает энтузиаст Никита Шурмин.

Никита Шурмин рассказывает о своем детище - музее. Фото Федора Иванова

Никита Шурмин рассказывает о своем детище - музее. Фото Федора Иванова

Никита начал реставрировать старые мотоциклы, которые люди сдавали на металлом, несколько лет назад. Молодой человек втянулся в процесс: его стараниями ржавые мопеды превращались в блестящих красавцев, которые, казалось, только вышли с завода.

Эмблема музея. Фото Федора Иванова

Эмблема музея. Фото Федора Иванова

Миссия музея — познакомить людей с богатой историей советской мототехники. По мнению Никиты Шурмина, каждый экспонат, который во времена СССР радовал своего владельца, - это целый пласт прошлого.

С экспонатами можно будет сфотографироваться, а вот катание на них будет под запретом, ведь ездить на советских мотоциклах умеет не каждый. В музей можно попасть за символическую плату — 10 рублей будет стоить детский билет, а взрослый — 30 рублей. Это позволит хотя бы немного окупить запчасти и содержание музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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