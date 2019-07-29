В Коми 22-летний энтузиаст открыл музей советской мототехники

В лесном поселке Усть-Лопъю, который находится в Прилузском райне Коми, 27 июля открылся музей мототехники. Его создатель — 22-летний учитель истории Никита Шурмин — отреставрировал более 15 образцов советской техники. Автор познакомит всех желающих с экспонатами и проведет для них экскурсию.

Музей «Возрождение мототехники СССР» открыли торжественно с перерезанием символической ленточки на День поселка, 27 июля. В первый день работы музей посетило рекордное количество человек. Никита даже не ожидал, что музей соберет столько посетителей.

Момент перерезания символической ленточки. Фото Федора Иванова

16 экспонатов расположились в одном из помещений местного Дома культуры. Самый старый их них - мотоцикл ИЖ Планета-3 1973 года выпуска, который достался Никите от прадедушки.

Экспонаты музея. Фото Федора Иванова

- Коллекция будет пополняться. Есть техника, которая уже восстанавливается и ждет своего часа. Буду проводить экскурсии по музею, рассказывать про каждый экспонат, его характеристики и историю восстановления, - рассказывает энтузиаст Никита Шурмин.

Никита Шурмин рассказывает о своем детище - музее. Фото Федора Иванова

Никита начал реставрировать старые мотоциклы, которые люди сдавали на металлом, несколько лет назад. Молодой человек втянулся в процесс: его стараниями ржавые мопеды превращались в блестящих красавцев, которые, казалось, только вышли с завода.

Эмблема музея. Фото Федора Иванова

Миссия музея — познакомить людей с богатой историей советской мототехники. По мнению Никиты Шурмина, каждый экспонат, который во времена СССР радовал своего владельца, - это целый пласт прошлого.

С экспонатами можно будет сфотографироваться, а вот катание на них будет под запретом, ведь ездить на советских мотоциклах умеет не каждый. В музей можно попасть за символическую плату — 10 рублей будет стоить детский билет, а взрослый — 30 рублей. Это позволит хотя бы немного окупить запчасти и содержание музея.

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