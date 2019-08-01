Подрядчика, который не достроил школу в Орбите, оштрафовали на 115 миллионов рублей

В отношении фирмы ООО «Белстройцентр - Калуга» возбуждено административное дело по факту невыполнения надлежащим образом обязательств по государственному контракту на строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита. Об этом сообщает Коми УФАС.

Рассмотрев административное дело, мировой судья Петрозаводского судебного участка Республики Коми пришел к выводу о наличии в бездействии ООО «Белстройцентр - Калуга» в виде неисполнения обязательств по контракту административного правонарушения и назначил обществу штраф размере 115 559 214, 68 рублей.

Как установлено судом, вследствие неисполнения контракта школа не была введена в эксплуатацию и не была передана конечному пользователю к началу учебного года, в связи с чем, Республика Коми была вынуждена нести дополнительные расходы по содержанию и охране незавершенного строительством объекта. Судом отмечен и негативный социальный эффект данного административного правонарушения.

Напомним, сейчас за строительство школы взялась компания из Кирова ООО «Универсалстрой». Объект планируют сдать к сентябрю этого года.

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