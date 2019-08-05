2019-08-05T09:24:43+03:00
Общество

"Игра престолов" до «Союзмультфильма» доведет: сыктывкарскому художнику предложили работу на известной киностудии

Прокопий Уляшов прославился серией комиксов по нашумевшему сериалу
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
В интерпретации Прокопий Винни-Пух и Пятачок стали персонажами "Игры престолов"В интерпретации Прокопий Винни-Пух и Пятачок стали персонажами "Игры престолов"
Изменить размер текста:

В мае этого года сыктывкарский художник Прокопий Уляшов изобразил персонажей сериала «Игра престолов» в образах героев «Союзмультфильма». На необычную идею обратили внимание и на самой студии. Сначала автора работ пригласили на экскурсию по компании, а теперь предложили на ней работу.

Как сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева, Прокопий займет новую должность уже в сентябре.

- После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм". Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве на должности специалиста по продвижению. Думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место, — рассказала собеседница агентства.

Как рассказал «КП-Коми» сам Прокопий Уляшов, он просто меняет одну творческую работу на другую. Отметим, что сейчас художник занимает должность маркетолога в Юношеской библиотеке Республике Коми.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сыктывкарский художник комиксов Прокопий Уляшов решил пофантазировать, что будет, если переснять сериал "Игра престолов" с героями советских мультфильмов

Своими творениями автор поделился с «КП-Коми» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
На неделе Коми накроет очередной циклон
В Сыктывкаре «пятерка» сбила восьмилетнюю девочку
В Ухте из-за сигареты горела квартира в пятиэтажке
Ночью в Сыктывкаре подожгли иномарку
Ухтинку обокрал мошенник, представившийся сыном
В Прилузье мотоциклист покусал инспектора ДПС
В Сыктывкаре высадили метровые ели
В реке под Усинском утонул КамАЗ
В Воркуте подожгли подъезд пятиэтажки
Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Республике Коми
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Сыктывкарцы на сутки останутся без воды
Первые выходные августа в Коми будут дождливыми
Московские мошенники нашли жертв в Ухте через сайт "Авито.ру"
Взаперти с трупом: сыктывкарец двое суток провел в квартире с телом убитого друга
В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа
«Ростелеком» организовал 21 точку доступа в интернет по программе УЦН в Республике Коми
Получившая грант в полмиллиона рублей сыктывкарка объявила кастинг для документального фильма