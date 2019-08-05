"Игра престолов" до «Союзмультфильма» доведет: сыктывкарскому художнику предложили работу на известной киностудии

В мае этого года сыктывкарский художник Прокопий Уляшов изобразил персонажей сериала «Игра престолов» в образах героев «Союзмультфильма». На необычную идею обратили внимание и на самой студии. Сначала автора работ пригласили на экскурсию по компании, а теперь предложили на ней работу.

Как сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева, Прокопий займет новую должность уже в сентябре.

- После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм". Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве на должности специалиста по продвижению. Думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место, — рассказала собеседница агентства.

Как рассказал «КП-Коми» сам Прокопий Уляшов, он просто меняет одну творческую работу на другую. Отметим, что сейчас художник занимает должность маркетолога в Юношеской библиотеке Республике Коми.

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