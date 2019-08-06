«Задача на 100% реконструировать поход XV века не стояла»: реконструкторы Коми оценили свой поход на средневековой ладье

В середине июля реконструкторы из Сыктывкара вернулись из экспедиции по следам искателей медной руды XV века. Мы спросили у участников историко-реконструкционного похода «Великий водно-волоковый путь», как они оценивают пройденный путь и сравнивают ли себя с предшественниками из средних веков.

Сравнение с первопроходцами

Почти месяц отважные сыктывкарцы в дождь, ветер, против течения, а временами даже в заморозки передвигались по рекам Коми. Они повторяли путь экспедиции, которую в 1492 году снарядил на Цильму в поисках руды Иван III. Однако задача на 100% реконструировать поход XV века перед участниками проекта «Водно-волоковый путь» не стояла.

Фото Рафаэля Галимуллина

- Сравнивать нас с первопроходцами сложно, так как мы поставлены в разные условия. В 1492 году 300 человек примерно на 20 ладьях отправились на Цильму, чтобы исследовать медные рудники. Они не были ограничены во времени. Нас же было в 30 раз меньше, и мы никогда не забывали о жестких временных рамках проекта, да и отпуска - добраться до цилемских рудников нужно было за месяц. Поэтому гребли и в дождь, и в ветер, и ночью, и ранним утром. Большую часть пути прошли на веслах, парус при попутном ветре ставили всего пять раз, - рассказывает руководитель историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александр Плюснин.

Но, конечно, участники похода все-равно держали в голове образ отважных предшественников, отметил в беседе с корреспондентом «КП в Коми» капитан ладьи «Варыш» Константин Казаков.

Фото Рафаэля Галимуллина

- С одной стороны, они не были ограничены ни временем, ни погодой, по дороге они охотились и занимались рыбалкой, чтобы себя прокормить. Мы же не могли себе позволить три дня отдыха из-за дождя, у нас не было на это времени. С другой стороны, участникам похода 1492 было сложнее психологически. Они уходили на опасное мероприятие, понимая, что могут не вернуться. Цена жизни в те суровые времена оценивалась совсем по-другому. Мы же чуть шагнули за границу города, толком и не покинув зону комфорта. Даже сотовая связь была практически в каждом населенном пункте, - рассказывает Константин Казаков.

Погружение в Средневековье

В остальном участники похода постарались воссоздать точную атмосферу похода XV века. В этом помогали кафтаны, сшитые, правда, из современной ткани, но по историческим лекалам. Участники проекта «Водно-волоковый путь», как и средневековые первопроходцы, питались солониной, копчеными свиными ногами, капустой и крупами. Только хлеб покупали в магазине. Еду хранили в керамической посуде и деревянных бочонках, которые не всегда спасали от влаги.

- Нужно углубится в источники, чтобы понять, как продукты сохранялись в таких условиях раньше, - отмечает Александр Плюснин.

Фото Рафаэля Галимуллина

Костер участники похода разводили с помощью кремня и кресала. В этом нет ничего сложного, уверяют они:

- Люди удивлялись, что мы какими-то камушками разжигаем огонь. Помню, как на Усть-Цильме одна компания безуспешно пыталась развести костер с помощью зажигалки. Мы же настолько хорошо отработали технологию, что добыли огонь за пару минут. На самом деле при сильном ветре разводить костер от искры на труте гораздо легче, - вспоминает Константин Казаков.

Фото Рафаэля Галимуллина

Ребята соответствовали средневековой эпохе, за исключением пары штрихов, связанных с требованиями безопасности и охраной здоровья. В отличие от первопроходцев XV века они имели спасательные жилеты, бродни, аптечку, телефоны.

Ожидание - реальность

Участники экспедиции настраивались на суровое прохождение тайги и тяжелую греблю до потери сил. Первые дни так и было. Иногда температура падала до нуля, валяные кошмы и шерстяные вещи, которыми члены экипажа укрывались, не всегда спасали от холода. Но несмотря на некоторый дискомфорт многие участники экспедиции отмечают - ожидали, что будет сложнее.

- Думал, что придется больше работать, больше усилий прилагать. Но очень помогла слаженность команды «Варыша», люди быстро привыкли друг к другу, работали четко и дружно, - отмечает капитан Константин Казаков.

Фото Рафаэля Галимуллина

В итоге суровое прохождение тайги переквалифицировалось в просветительский поход в формате «живой истории». Участники похода были как ожившие частицы далекой эпохи, поэтому их сопровождал неизменный интерес местных жителей. Целые деревни выходили на берег, чтобы пообщаться с ребятами и угостить их домашними вкусностями.

- Практически все душевное напряжение уходило на то, чтобы рассказать местным о целях нашего похода, об истории экспедиции XV века. Многие жители прибрежных деревень мастерят лодки, поэтому у них возникло много вопросов о ладье и ее особенностях. Повышенное внимание было нестандартно и неожиданно для нас. Это раздражало, но в хорошем смысле слова, ведь одна из целей нашего проекта - погрузиться в историю, - рассказал Константин.

Фото Рафаэля Галимуллина

Планы

После окончания путешествия ладью доставили в Сыктывкар. Судно сейчас «отдыхает» в клубе Еля-Ты. В конце августа реконструкторы планируют организовать выезд на два дня по Вычегде. Зимой «Варыш» перевезут на базу реконструкторов в город. Ладья станет частью экспозиции Центра ремесел.

Фото Рафаэля Галимуллина

На следующий год реконструкторы собираются подать на грант, чтобы реализовать путешествие до древнего волока по линии Воркута-Лабытнанги. Запасной план - поход до Белого моря или путешествие по Волге.

Немного статистики

- Всего экспедицией пройдено 709 км.

Из них:

- на буксире - 61 км;

- на моторной лодке - 99 км;

- самостоятельно - 549 км (из них 60 км против течения);

- под парусом - 90 км (примерно);

- на веслах - 409 км (примерно);

- бечевой - 50 км (примерно).

- экспедиция продолжалась 27 дней, из них 22 дня было ходовых. Средняя скорость ладьи составляла - 5 км/час.

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