Коми дождит. Топ «мокрых» снимков из соцсетей

«Есть ощущение, что дождю у нас понравилось», - пишет неофициальный паблик Коми ЦГМС. Ко всему прочему в Коми прибыл циклон -разрушитель, который уже несколько суток гуляет по России, сообщает «Центр Фобос». Жители Коми стоически терпят непрекращающийся дождь и даже его фотографируют.

Блогер Андрей Кустов пишет: «На даче все с воде из-за непрекращающегося уже сутки проливного дождя. Просто туши свет».

Фото Андрея Кустова

Фотограф и блогер Анатолий Корбалев опубликовал чудесные снимки с квадрокоптера. Они «не дождевые», но отлично иллюстрируют, что дожди сделали с Коми: «Водоёмы реально находятся в состоянии разлива. Дожди делают своё дело!»

Фото Анатолия Кораблева

Фотограф Борис Фомичев лаконично напоминает: «Сыктывкар дождит».

Фото Бориса Фомичева

Путешественник под ником romanherda в Instagram опубликовал красочные «дождевые» снимки в Печоре.

Фото путешественник под ником romanherda в Instagram

Сыктывкарец Олег Рожков в Instagram опубликовал сыктывкарскую утопающую в воде улицу.

Фото сыктывкарца Андрея Рожкова

Житель средней полосы России Андрей Андрюхин пишет в соцсетях: «Вот такое лето в Ухте. Смутное почти северное небо, мелкий до одури бесящий дождь… Но это Коми, такая погода наверняка норма для этого края».

Фото А. Андрюхина

Дожди почти каждый день, поэтому коллекция «мокрых» снимков будет пополняться. Делитесь своими «дождевыми» шедеврами! Особо приветствуются снимки «улиц-рек», чтобы обратить внимание чиновников на проблемы ливневой канализации.

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