Будет ли в Коми скачок цен на жилье?

По всей стране уже больше месяца действует измененный закон долевого строительства. Переход на новую систему финансирования стройки произошел 1 июля и связан с необходимостью защиты рядовых граждан от недобросовестных застройщиков. Можно ли теперь приобрести жилье на стадии котлована? И на какие средства будут возводить жилые многоэтажки строительные компании? «КП в Коми» разобралась в этих вопросах.

Держите деньги в банках

Если раньше в долевом строительстве действовала схема «покупатель-застройщик» и будущие владельцы квартир напрямую платили строительным компаниям, то сейчас прямых расчетов не будет. Формула платежей усложнилась появлением нового звена – банка. Застройщикам теперь придется оформлять кредит в банке или использовать собственный капитал. Деньги покупателей генподрядчики смогут получить после того, как дом будет сдан в эксплуатацию.

Строительные компании смогут получить доступ к деньгам покупателей квартир только после того, как дом будет построен.Фото: Иван МАКЕЕВ

Для граждан сохранилась возможность приобрести квартиру, пока дом еще возводится. Но теперь строительные компании не смогут воспользоваться деньгами покупателей. Гражданам предстоит открывать в банках эскроу-счета, на которых их средства будут храниться вплоть до окончания строительства. Деньги на эскроу-счета вносятся после заключения договора о долевом строительстве. Эти средства считаются «замороженными» до момента завершения строительства. Об этом «КП в Коми» рассказали в Службе РК строительного, жилищного и технического надзора.

Эскроу-счета

Покупатели оказываются в плюсе, ведь они защищены по всем направлениям. С одной стороны, будущие владельцы квартир, заключая договор долевого строительства, ничем не рискуют. Они не окажутся владельцами недостроя, не станут жертвами аферистов, которые однажды исчезнут в неизвестном направлении со всеми их деньгами. Средства на эскроу-счетах застрахованы до суммы в 10 миллионов рублей. И если банк признают финансово несостоятельным, средства дольщиков перейдут на аналогичный счет в другую кредитную организацию.

Теперь покупатели квартир, заключая договор долевого строительства, ничем не рискуют.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги вносятся на эскроу-счет после регистрации договора долевого строительства. Проценты на эту сумму банк не начисляет. Отметим, что сам уполномоченный банк, являющийся эскроу-агентом, не получает никакого вознаграждения за свои услуги. Если застройщик предлагает покупателю расторгнуть договор, то все средства будут возвращены участнику долевого строительства. Отметим, что уполномоченный банк обязан проинформировать граждан о закрытии эскроу-счета и предоставить ему подробное обоснование для одностороннего расторжения партнерских отношений со строительной компанией.

Жилье подорожает

Новая схема стимулирует строительные компании возводить объекты как можно быстрее, чтобы поскорее получить доступ к деньгам покупателей квартир. Каждый достроенный дом открывает для застройщиков возможность как можно быстрее исполнить кредитные обязательства перед банком. Отметим, что воспользоваться новой финансовой схемой смогут все строительные компании. К застройщику не применяется требование по уставному капиталу и собственным средства, а также к опыту строительной деятельности. Использование эскроу-счетов снимает ряд требований к застройщику. Однако специалисты предсказывают банкротство мелких строительных компаний, которые не имея собственных средств, не смогут погасить кредит в банке.

- Многие мелкие застройщики будут вынуждены уйти с рынка. А крупным компаниям придется пользоваться своими и заёмными средствами. Все это в совокупности приведёт к росту стоимости жилья, - сообщили «КП в Коми» в одной сыктывкарской строительной компании.

Рост цен на квартиры в республике составит примерно 10-15%. Но пока скачок стоимости квадратных метров в Коми не произошел, поскольку ни одна строительная компания не начала возводить объект по новой схеме. Сейчас на рынке жилья вовсю достраиваются жилые здания, степень готовности которых составляет выше 30%. На такие объекты действие нового закона не распространяется.

Важно знать!

В Республике Коми шесть банков получили право открывать эскроу-счета

- операционный офис «Сыктывкарский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;

- операционный офис «Сыктывкарский» Северо-Западного филиала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие;

- операционный офис «Сыктывкарский» Северо-Западного филиала ПАО «РОСБАНК»;

- Коми отделение №8617 ПАО «Сбербанк»;

- региональный операционный офис «Сыктывкарский» филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге;

- Коми региональный филиал АО «Россельхозбанк».

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