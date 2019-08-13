2019-08-13T10:13:40+03:00
Происшествия

Суд добавил полгода к сроку фигуранта "дела Гайзера"

Демьян Москвин приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 2 млн рублей
Евгений Никитин
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Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.Фото: Архив "КП"
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Замоскворецкий районный суд Москвы вчера, 12 августа, приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб. фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина, сообщает ИА БНК. Напомним, Москвин долгое время был доверенным лицом и личным помощником по финансам предпринимателя Александра Зарубина.

Москвин признан виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Оправдан по обвинению в участии в организованном преступном сообществе. В судебных прениях гособвинитель просил для Москвина 18 с половиной лет заключения.

8 мая 2018 года Замоскворецкий суд вынес приговор Москвину, осудив его к шести годам колонии строгого режима. На то время Москвин имел статус лица, заключившего досудебное соглашение, что предполагает полное признание вины по предъявленному обвинению и сотрудничество со следствием. После вынесения приговора от лица Демьяна Москвина в СМИ появилось заявление, в котором говорилось о том, что он показания давал под давлением со стороны сотрудников следствия и сообщил суду сведения, которыми в действительности не располагал. Московский городской суд в июле 2018 года по апелляционной жалобе Москвина приговор отменил, направив дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд в ином составе.

При новом рассмотрении дела досудебное соглашение с Москвиным было расторгнуто - он не признал себя виновным ни по одному обвинению.

Вчера, 12 августа, Москвину был вынесен приговор, по которому он приговорен к шести с половиной годам общего режима со штрафом в 2 млн руб., сообщил его адвокат Сергей Сафронов. Защитник уточнил, что сам Москвин на оглашении приговора не присутствовал.

Напомним, 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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