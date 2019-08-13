Психолог о признании Шабаршиной во взяточничестве:"Ее сломал личный обыск"

Обвиняемая в получении взятки Елена Шабаршина обладает тонкой и сложно устроенной душевной организацией, страдает головными болями, имеет склонность к суицидам, и - что важно! - находилась в состоянии фрустрации и раскола личности, признаваясь следователю в предъявленном ей обвинении. Такое заявление сделала сегодня известный психолог Светлана Колосова на очередном заседании по делу экс-председателя Избиркома РК в Сыктывкарском горсуде.

Госпожа Колосова по ходатайству адвокатов прокомментировала заключения психолого-психиатрической экспертизы, которую фигуранта прошла этим летом. Обратим внимание, что Елену Шабаршину отправили в психиатрическую клинику с одной лишь целью: выяснить душевное состояние подозреваемой на допросе у следователя 30 июня 2016 года. Напомним, подписав явку с повинной Елена Викторовна предприняла попытку свести счеты с жизнью.

Приглашенный доктор психологических наук детально восстановила картину событий того злополучного для Шабаршиной дня. Фигурантка находилась в следственном комитете с 11 часов до 20:40, то есть на протяжении 9 часов 40 минут.

- Государством установлен шестичасовой рабочий день, именно такое время человек может продуктивно работать, эффективно и качественно выполнять свои обязанности. Елена Викторовна находилась в здании следственного комитета в 1,5 раза дольше, то есть ее ресурсы были уже истощены, - объяснила на суде Светлана Колосова.

Психолог обратила внимание на заключение врача-невролога о частых головных болях Елены Шабаршиной. На фоне хронической "мигрени" у фигурантки развивалось состояние повышенной тревоги и беспокойств. Будучи человеком крайне ответственным, фигурантка трудилась на износ, но при этом часто переживала за результат своей работы.

- Елена Шабаршина находилась в состоянии хронической усталости, что может привести к неадекватному поведению, - заключила свидетель.

Госпожа Колосова отметила, что именно душевная истощенность стала одной из причин попытки суицида. Нервно изможденный человек ищет в смерти покоя, подчеркнула психолог.

Но последним толчком к "расколу психики" Шабаршиной психолог назвала личный обыск.

- Шабаршина - юрист и хорошо знает, какие основания должны быть для личного обыска, то есть этот человек должен подозреваться в ношении оружия, или он должен представлять реальную угрозу для окружающих. Елена Шабаршина была одета в легкую летнюю одежду - кофточку и джинсы - визуально можно было определить, что оружия она при себе не имела. В личном обыске не было смысла, - подробно описала момент разрушения картины мира у фигурантки Светлана Колосова.

Психолог обратила внимание на еще один факт нарушения прав личности подозреваемой. Перед допросом у следователя Елена Шабаршина попросила дать ей возможность поесть, поскольку к тому времени она сильно проголодалась. В ответ следователь предложил фигурантке конфетку.

- Елена Шабаршина, как юрист, точно знала свои права, она жила, следуя законам и чувствовала себя защищенной законами. А в момент обыска и на допросе у следователя прежняя картина мира обрушилась, и она уже не могла адекватно оценивать ситуацию, она не могла критически воспринимать все происходящее, - объяснила причины признания в получении взяток подозреваемой психолог.

В заключении выступления Светлана Колосова попросила адвокатов внимательно следить за психологическим состоянием доверительницы. Поскольку склонность к суицидам у Шабаршиной сохраняется по сей день.

Напомним, Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «Дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и жалобах на кандидатах. По версии следствия, фигурантка получала деньги ежемесячно в конверте. Обычно сумма мзды составляла 60-80 тысяч рублей.

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