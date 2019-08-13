ОНФ в Коми требует отремонтировать дорогу в Сысольском районе

ОНФ в Коми взял на контроль ремонт проблемного участка дороги в Сысольском районе между селом Чухлэм и поселком Ельбаза.

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сысольского района, чтобы власти приняли меры и отремонтировали участок муниципальной дороги, ведущей от села Чухлэм до поселка Ельбаза. Ранее в ОНФ пожаловались местные жители, сообщив, что во время распутицы и паводков участок грунтовой трассы становится непроезжим. В 2018 году местные власти планировали решить эту проблемы, но обязательства остались только на бумаге.

Грунтовую дорогу Чухлэм – Ельбаза в целом можно назвать проезжей, отметили активисты. В частности, грунтовое полотно выравнивают грейдером. Однако здесь есть особо проблемный участок: он расположен недалеко от моста через речку Малая Визинга. Грунт в этом месте глинистый, в непогоду участок становится непроезжим, к тому же он подтапливается во время паводка. Жители обратились к районным властям и попросили отсыпать участок гравием.

Обращение граждан было рассмотрено. В прошлом году в администрации Сысольского района письменно ответили – для того, чтобы не допустить затопление участка, в срок до сентября 2018 года запланированы работы по подсыпке дороги. Для этого администрация сельского поселения Чухлэм подала заявку в ОАО «Коми дорожная компания».

Однако жители сообщили, что эти работы до сих пор не выполнены. И в администрации им не дали внятных объяснений. Граждане волнуются, что осенью участок снова превратится в бездорожье.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми отметили, что грунтовую дорогу местного значения Чухлэм - Ельбаза трудно реконструировать так, чтобы участок обрел твердое покрытие. Для этого нужны большие вложения. Однако затапливаемый проблемный участок небольшой - длиной всего около 50 метров. Поэтому отсыпка его гравием или другим строительным материалом не должна быть неразрешимой задачей для районных властей.

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми сообщили, что продолжат мониторинг дорожной ситуации. Осень общественники проведут контрольный рейд на проблемном участке дороги Чухлэм – Ельбаза.

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