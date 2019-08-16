2019-08-16T13:57:12+03:00
Общество

День рождения Эжвы, фестиваль популярной культуры и Коми ВДНХ: события на выходных в Сыктывкаре

Дайджест событий с 16 по 18 августа
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
На "Сыр-коне" будет косплей-дефилеНа "Сыр-коне" будет косплей-дефиле
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре шепчет не только погода, но и выходные. Событий в уик-энд будет столько, что определиться с выбором будет сложно. Мы поможем: загляните в нашу афишу. Молодежи стоит сходить на фестиваль гик-культуры «Сыр-кон ЛЕТО». За развлечениями для всей семьи отправляйтесь на Коми ВДНХ и день рождения Эжвы, за интеллектуальным отдыхом — на презентацию книги «Пермская обитель». Воскресенье стоит оставить на посещение выставки «Клюква. Ром»: участники восьмого пленэра визуальных искусства привезли в столицу Коми свои впечатления от Ижмы.

ЧТО: Фестиваль популярной культуры «Сыр-кон ЛЕТО» вытащит сыктывкарских гиков на свежий воздух. Косплей-дефиле, розыгрыш призов, живая музыка, турнир по настольной игре, комикс-маркет — приятностей на фестивале будет много.

ГДЕ: Ботанический сад СГУ имени Питирима Сорокина (Улица Коммунистическая, 25).

КОГДА: 17 августа с 13 до 20 часов.

ЧТО: Филолог и публицист из Санкт-Петербурга Сергей Терешенков приедет в Сыктывкар, чтобы презентовать свою книгу «Пермская обитель». Она дает интересную возможность познакомиться с культурой и историей коми-пермяков родственного нам народа. При этом «Пермская обитель» — не сухая энциклопедия: прошлое коми-пермяков в ней перемешивается с личной историей автора. С ним можно будет поближе познакомиться на презентации. Вход свободный, нужна только регистрация.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Улица Первомайская, 149).

КОГДА: 17 августа в 16 часов.

Байкеры из мотоклуба "Полярные волки" проведут соревнование по мотоджимхане в Эжве

Байкеры из мотоклуба "Полярные волки" проведут соревнование по мотоджимхане в Эжве

ЧТО: Эжва хочет громко отпраздновать свой семнадцатый день рождения. В афишу с программой праздника можно тыкать вслепую, все равно палец попадет на что-то интересное: мотоджимхану, фейерверк, квадроралли, выступление шоу-балета или театральный пикник. Вход на все мероприятия свободный.

ГДЕ: Слободская площадь, улица Мира, парковая зона на улице Славы и СК «Бумажник» (Улица Мира, 23а).

КОГДА: 17 августа с 11 до 22 часов. Подробную программу праздника можно найти по ссылке.

На Коми ВДНХ можно увидеть самые разные вещи. Вот такие корабли сделали сыктывкарские заключенные

На Коми ВДНХ можно увидеть самые разные вещи. Вот такие корабли сделали сыктывкарские заключенные

ЧТО: Если не хватает положительных новостей о Республике Коми, сходите на выставку «Достояние Севера». Побывав на Коми ВДНХ, вы больше узнаете об успехах, которых добилось народное хозяйство в республике. Кроме выставки гостей ждут выступления творческих коллективов, розыгрыш призов, показательное выступление спортсменов и бизнес-тренинг.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/3).

КОГДА: 17 августа с 11 до 19 часов.

"Клюква.Ром" - результат работы участников восьмого пленэра визуальных искусств

"Клюква.Ром" - результат работы участников восьмого пленэра визуальных искусств

ЧТО: На этой неделе в столице Коми открылась выставка «Клюква. Ром». Участники восьмого пленэра визуальных искусств с таким же названием отправились в Ижемский район, чтобы окунуться в культуру и быт края. Собранные впечатления выросли в снимки, картины, инсталляции так собрали экспозицию «Клюквы. Ром».

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

98-летие Республики Коми: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Как Сыктывкар будет отмечать праздник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Набережную в Сыктывкаре покроют гранитом
Комистат насчитал жителям республики зарплату в 55 тысяч рублей
Специалист объяснил, почему медведя-нелегала Прошу хотят выпустить именно в лесах Коми
«Хор Турецкого» устроит для сыктывкарцев народное караоке
РЖД запустит дополнительные поезда из Коми на юг и обратно
Медведя-нелегала Прошу отправят из Эстонии в Коми для реабилитации
В Воркуте сотовый оператор установил антненну вблизи жилых домов
В Сыктывкаре на два дня перекроют улицу Орджоникидзе
Новый арт-объект "Усинск" за 1,5 миллиона рублей уже дал трещину
В микуньской колонии прошла первая в этом году свадьба
В Коми хотят оплатить проезд на общественном транспорте не только детям, но и студентам
Мотивация от судебных приставов: владелец ТРК и кинотеатров в Сыктывкаре выплатил 3 миллиона долгов
Все пляжи и места отдыха у воды в Коми закрыты
Тяжелобольному мальчику из Коми собирают деньги на беговую дорожку
Стал известен маршрут "Заполярной Велоночи 2019" в Воркуте
В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты
Воркутинский убийца показал посетителям ресторана видео собственного преступления
Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке
Дороги в Усть-Куломском районе снова затопило
Интинка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужбы