День рождения Эжвы, фестиваль популярной культуры и Коми ВДНХ: события на выходных в Сыктывкаре

В Сыктывкаре шепчет не только погода, но и выходные. Событий в уик-энд будет столько, что определиться с выбором будет сложно. Мы поможем: загляните в нашу афишу. Молодежи стоит сходить на фестиваль гик-культуры «Сыр-кон ЛЕТО». За развлечениями для всей семьи отправляйтесь на Коми ВДНХ и день рождения Эжвы, за интеллектуальным отдыхом — на презентацию книги «Пермская обитель». Воскресенье стоит оставить на посещение выставки «Клюква. Ром»: участники восьмого пленэра визуальных искусства привезли в столицу Коми свои впечатления от Ижмы.

ЧТО: Фестиваль популярной культуры «Сыр-кон ЛЕТО» вытащит сыктывкарских гиков на свежий воздух. Косплей-дефиле, розыгрыш призов, живая музыка, турнир по настольной игре, комикс-маркет — приятностей на фестивале будет много.

ГДЕ: Ботанический сад СГУ имени Питирима Сорокина (Улица Коммунистическая, 25).

КОГДА: 17 августа с 13 до 20 часов.

ЧТО: Филолог и публицист из Санкт-Петербурга Сергей Терешенков приедет в Сыктывкар, чтобы презентовать свою книгу «Пермская обитель». Она дает интересную возможность познакомиться с культурой и историей коми-пермяков родственного нам народа. При этом «Пермская обитель» — не сухая энциклопедия: прошлое коми-пермяков в ней перемешивается с личной историей автора. С ним можно будет поближе познакомиться на презентации. Вход свободный, нужна только регистрация.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Улица Первомайская, 149).

КОГДА: 17 августа в 16 часов.

Байкеры из мотоклуба "Полярные волки" проведут соревнование по мотоджимхане в Эжве

ЧТО: Эжва хочет громко отпраздновать свой семнадцатый день рождения. В афишу с программой праздника можно тыкать вслепую, все равно палец попадет на что-то интересное: мотоджимхану, фейерверк, квадроралли, выступление шоу-балета или театральный пикник. Вход на все мероприятия свободный.

ГДЕ: Слободская площадь, улица Мира, парковая зона на улице Славы и СК «Бумажник» (Улица Мира, 23а).

КОГДА: 17 августа с 11 до 22 часов. Подробную программу праздника можно найти по ссылке.

На Коми ВДНХ можно увидеть самые разные вещи. Вот такие корабли сделали сыктывкарские заключенные

ЧТО: Если не хватает положительных новостей о Республике Коми, сходите на выставку «Достояние Севера». Побывав на Коми ВДНХ, вы больше узнаете об успехах, которых добилось народное хозяйство в республике. Кроме выставки гостей ждут выступления творческих коллективов, розыгрыш призов, показательное выступление спортсменов и бизнес-тренинг.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/3).

КОГДА: 17 августа с 11 до 19 часов.

"Клюква.Ром" - результат работы участников восьмого пленэра визуальных искусств

ЧТО: На этой неделе в столице Коми открылась выставка «Клюква. Ром». Участники восьмого пленэра визуальных искусств с таким же названием отправились в Ижемский район, чтобы окунуться в культуру и быт края. Собранные впечатления выросли в снимки, картины, инсталляции так собрали экспозицию «Клюквы. Ром».

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

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