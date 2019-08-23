2019-08-23T12:42:46+03:00
Общество

От кино под звездами до средневековых мастер-классов: выходные в Сыктывкаре

Афиша на 23-25 августа
Дарья ЮДИНА
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Что приготовили предпоследние августовские выходные для сыктывкарцевЧто приготовили предпоследние августовские выходные для сыктывкарцев
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Не успел отшуметь День республики, как примчались выходные. Этот уик-энд, с 23 по 25 августа, приготовил для сыктывкарцев много интересного: кино под открытым небом, выставки с современным искусством, день открытых дверей в центре средневековых ремесел и лекция от кандидата биологических наук. Меню у этих выходных богатое, есть из чего выбрать — загляните в нашу афишу.

Выставка "Клюква" открылась в "Югоре" недавно

Выставка "Клюква" открылась в "Югоре" недавно

ЧТО: Недавно в Центре культурных инициатив «Югор» открылась выставка «Клюква. Ром». Художники, фотографы и музыканты из уголков России и республики отправились в Ижемский район, чтобы после описать свои ощущения от поездки с помощью искусства. Арт-объекты в виде каменных глыб, ижемские буддистские барабаны и северный олень — экспозиция собрала много фактов об уникальной культуре района.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

ЧТО: Если вас не пугает сырость и хотите посмотреть кино под звездами, отправляйтесь сегодня в Дом-музей имени И.П. Морозова. Там вас ждет «Кино на траве»: сначала прогулка по музею, потом — просмотр «Зеленой книги» под открытым небом. Вход будет стоить 80 рублей.

ГДЕ: Дом-музей имени И.П. Морозова (Улица Кирова, 32).

КОГДА: 23 августа, с 19 до 22 часов.

Члены "Кречета" отправились в экспедицию на древнерусской ладье

Члены "Кречета" отправились в экспедицию на древнерусской ладье

ЧТО: В воскресенье Центр средневековых ремесел клуба «Кречет»устроит день открытых дверей. Гости смогут сделать пращу, связать морской узел и приготовить еду по средневековым рецептам на мастер-классах, а после попить чаю с лепешками. Также члены клуба расскажут про экспедицию в Усть-Цильму и путешествии капитана на Белое море.

ГДЕ: Центр средневековых ремесел клуба «Кречет» (Улица Лесопарковая, 4/3).

КОГДА: 25 августа в 15 часов.

ЧТО: Если ещё не посмотрели экспозицию первого биеннале современного искусства в Коми в торговом центре «Парма», то поспешите: суббота — последний день. Посетив площадку «Континуум. Пространство. Событие. Время» в этот день, вы не только познакомитесь с работами современных петербургских художников, но увидите песочное шоу под скрипичную музыку от Антона Платова. Стоимость входа — 100 рублей.

ГДЕ: Второй этаж ТЦ «Парма» (Улица Коммунистическая, 50).

КОГДА: 24 августа в 18 часов.

ЧТО: Для тех, кто интересуется наукой, уик-энд приготовил сюрприз. Кандидат биологических наук Александр Шилов расскажет о современных технологиях в нейрореабилитации. Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 23 августа в 18 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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