2019-08-18T09:15:02+03:00
Общество

В Коми хотят каждый год менять плату за капремонт

Сейчас ее размер устанавливается на три года
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Сейчас идет общественное обсуждение законопроектаСейчас идет общественное обсуждение законопроектаФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Министерство ЖКХ Коми предлагает каждый год менять плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующий законопроект опубликован на портале общественного обсуждения.

Сейчас в Коми минимальный размер взноса на капремонт устанавливают на три года. Теперь предлагается менять его ежегодно. Эта инициатива объясняется тем, что из-за таких ограничений власти не успевают вовремя и качественно ремонтировать дома в республике.

Общественное обсуждение поправок продлится до 25 августа. Сам же законопроект, вероятно, рассмотрят на заседании Госсовета Коми 19 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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