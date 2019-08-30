2019-08-30T11:52:25+03:00
Общество

От «Темных аллей» до уличного баскетбола: прощальные летние выходные в Сыктывкаре

Афиша событий с 30 августа по 1 сентября
Дарья ЮДИНА
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Прошлые "Темные аллеи" посвятили космосуПрошлые "Темные аллеи" посвятили космосуФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкар прощается с летом, но грустить не стоит: выходные с 30 августа по 1 сентября приготовили много интересных событий. Начать отдыхать можно уже сегодня, благо, выбор мест для релакса большой: концерт умной музыки от группы «Ни на Йоту» в «Маяковском», полезный мастер-класс в «Револьт-центре», выставка «Театральный роман» в Нацмузее Коми. Гвоздем уик-энда станут юбилейные «Темные аллеи», а завершить выходные можно на первенстве по уличному баскетболу в Эжве. Больше подробностей о каждом событии ищите в нашей афише.

ЧТО: Последний день лета соберет сыктывкарцев на «Темных аллеях». Юбилейный фестиваль будет громким и необычным: лекция про рейв, секс и авангард, рок-концерт, мастер-класс по абстрактной скульптуре, квест, граффити-площадка — в субботу будет много поводов для посещения Национальной галереи.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: 31 августа с 16 до 22 часов.

ЧТО: Авторы проекта «Пешком по Усть-Сысольску» проведут мастер-класс «Как создать экскурсию». На мастер-классе научат, как проводить экскурсии и находить интересные места, даже помогут набросать план. Участие бесплатное.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 30 августа в 18 часов.

ЧТО: В субботу сыктывкарские музыканты из группы «Ни на Йоту» сыграют свой последний летний концерт. Приходите, если соскучились по хорошей умной музыке со смыслом. Вход — 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 30 августа в 21 час.

ЧТО: Хорошая новость для любителей уличного баскетбола: в воскресенье пройдет открытое Первенство Эжвинского района по стритболу среди дворовых команд. Участвовать могут команды из трех человек в двух возрастных категориях: 15-17 лет и 18 лет и старше. Заявки можно будет подать перед началом соревнований.

ГДЕ: Спортивная площадка Гимназии № 1 (Улица Комарова, 9).

КОГДА: 31 августа в 11 часов.

Прошлые "Темные аллеи" посвятили космосу Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Прошлые "Темные аллеи" посвятили космосуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

ЧТО: Хотите заглянуть за кулисы Академического театра драмы имени Савина? Тогда отправляйтесь на выставку «Театральный роман»: там увидите эскизы, афиши, программки, подлинные костюмы, предметы «сценического быта», макеты и декорации к спектаклям. Все экспонаты созданы руками театральных художников.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (Коммунистическая улица, 6).

КОГДА: 30-31 августа с 10 до 17 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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