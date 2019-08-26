Путин поручил разработать план развития Воркуты и Инты
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать план развития Воркуты и Инты. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
В четверг Путин встретился с главами угледобывающих регионов. После этого он дал ряд поручений правительству. Одно из них касается Воркуты и Инты.
Согласно поручению, кабмин должен разработать план развития двух городов Коми совместно с республиканским правительством. Путин подчеркнул, что оба правительства должны особое внимание уделить поддержке занятости населения. Президент также поручил определить перспективы развития угледобычи. Кроме того, чиновники должны продумать и финансовое обеспечение этого плана.
Поручение президента должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года. Ответственными Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу Коми Сергея Гапликова.
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ИСТОЧНИК KP.RU