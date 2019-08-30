2019-08-30T10:25:20+03:00
Общество

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

"Ухтажилфонд" публикует список населенных пунктов
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Информация от регионального оператораИнформация от регионального оператораФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Региональный оператор по обращению с ТКО публикует список населенных пунктов, жители которых будут освобождены от платы за услугу по обращению с ТКО в августе.Также стал известен список сел и поселков, где плата за вывод мусора не будет взиматься в период с ноября 2019-го по июль 2020 года

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

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Также опубликован список сел и поселков, где плата за вывод мусора не будет взиматься в период с ноября 2019-го по июль 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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