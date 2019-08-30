Региональный оператор по обращению с ТКО публикует список населенных пунктов, жители которых будут освобождены от платы за услугу по обращению с ТКО в августе.Также стал известен список сел и поселков, где плата за вывод мусора не будет взиматься в период с ноября 2019-го по июль 2020 года

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

Кто в Коми может не платить за августовский мусор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также опубликован список сел и поселков, где плата за вывод мусора не будет взиматься в период с ноября 2019-го по июль 2020 года (подробности)