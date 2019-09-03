Фигуранта «дела Гайзера» объявили в розыск

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес постановление об объявлении в розыск Демьяна Москвина — фигуранта «дела Гайзера», бывшего доверенным лицом Александра Зарубина. Его приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в два миллиона рублей. Свой приговор Демьян Москвин лично не услышал, так как на заседание суда не явился. Об этом пишет «БНК».

Демьян Москвин был личным финансовым управляющим Александра Зарубина. Его арестовали в сентябре 2015 года. Финансист обвинялся в участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в двух эпизодах особо крупного мошенничества и двух эпизодах отмывания преступных доходов. По версии следствия, именно Демьян Москвин помогал фигурантам «дела Гайзера» передавать рентабельные государственные предприятия в Коми частным компаниям, связанным с бывшим руководством Республики Коми. В частности, он непосредственно участвовал в приватизации птицефабрики «Зеленецкая».

Во время предварительного следствия Демьян Москвин заключил досудебное соглашение, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В мае 2018 года его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Но после в квалификационную коллегию судей Москвы и Следственный комитет РФ поступили электронные письма от Демьяна Москвина, в которых автор сообщил, что давал показания под давлением следователей. От показаний он отказался.

Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Досудебное соглашение с Демьяном Москвиным было расторгнуто: он не признал себя виновным ни по одному обвинению и частично отказался подтверждать ранее данные им показания.

В августе этого года Замоскворецкий районный суд приговорил Демьяна Москвина к шести с половиной годам общего режима со штрафом в 2 миллиона рублей.

Фигурант дела на оглашение приговора не пришел. Меру пресечения изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу. Так как Демьян Москвин в суд не явился, и никто не знал, где он, суд вынес постановление об объявлении его в розыск.

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