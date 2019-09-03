Нет школы - нет поселка: последствия оптимизации в Коми

В июне ученики и работники школы поселка Донаёль Усть-Вымского района были уверены, что в сентябре вернутся в свою альма-матер. Но в середине лета персонал известили о закрытии школы, заявив, что теперь дети будут учиться в соседнем поселке Казлук. Новость жителей Донаёля не обрадовала: многие автоматически остались без работы, несколько семей сразу же упаковали чемоданы и переехали. Оставшиеся опасаются, что дальше будет только хуже.

Местные жители говорят, что несмотря на отсутствие капремонта, в здании можно учиться

Золотая школа

В последний год в Донаёле училось 29 школьников. Но родителей эта скромная цифра ничуть не смущала.

—Школа была замечательной, почти каждый год выпускался золотой медалист. Учителя к ОГЭ начинали готовить уже в 7 классе. Сын благодаря им 9 классов закончил только с пятерками и поступил в колледж при УГТУ, рассказывает Юлия Симак, мама двоих детей и работница школы.

По словам главы районного управления образования Елены Пекач, причиной закрытия донаёльской школы стало малое число учеников и отсутствие комплексного ремонта: здание построили в 1986 году и за все это время капремонт там не проводился. Контролирующие органы уже выписывали школе предписания, но денег на капремонт не было. Глава поселка Юрий Остроушко утверждает, что нехватка составляла около 4 миллионов рублей. Однако местные жители заочно спорят с главой.

— Государство выделяло деньги на ремонт школы, но до нас они почему-то не дошли. Даже те средства, что выделялись поселку от нефтяников и газовиков как компенсация за разбитые дороги, пошли не на ремонт школы и детского сада, а на клуб, говорит житель поселка Донаёль Анатолий Иванов.

В последний год в школе Донаёля училось 29 школьников

Экс-директор донаёльской школы Павел Кокунов выдвигает другую версию.

— Раньше сельские школы финансировались независимо от количества детей, но потом финансирование стало нормативно-подушевым. В последние 3-4 года мы не влезали в его рамки, – пояснил Павел Кокунов.

Проблемы у донаёльской школы начались вместе с нехваткой денег: три года назад ее уже пытались сделать филиалом казлукской. Тогда местные жители стали бить в набат и обращаться в различные инстанции. Это не помогло: в прошлом году донаёльская школа лишилась статуса юридического лица и ее директора уволили. Тем не менее, учебное заведение продолжило работу под руководством завуча Аллы Чикуновой. О полном закрытии речи на тот момент не шло.

Анонимное письмо

Гром ударил, когда не ждали — во время каникул и отпусков. В июне работники школы ушли в отпуск, а уже в июле их позвали на собрание, где сообщили о закрытии учебного заведения. Этому предшествовали странные обстоятельства.

В Роспотребнадзор отправили анонимное письмо якобы от бывшего директора о том, что здание школы ветхое, уже рушится. Он говорит, что ничего не писал, утверждает Юлия Симак.

В беседе с «КП-Коми» экс-директор подтвердил эту информацию. Также Павел Кокунов сказал о том, что его заведение постоянно проверяли контролирующие органы, и нареканий по поводу ремонта не было.

Местные жители говорят, что в школьном здании вполне можно было учиться. Каждый год проводился косметический ремонт, а перед увольнением директор поставил новый забор и унитазы. Систему отопления также меняли, да и у школы была теплая пристройка, где дети учились с комфортом.

После закрытия школы из Донаёля уехали три семьи

Село опустеет?

После закрытия школы в Донаёле стало 21 безработным больше. По словам Елены Пекач, всем предложили работу в других образовательных организациях. На сегодняшний день трудоустроили четырех учителей. Остальные пока сидят дома.

— Предлагали работу в Жешарте, в Микуни. Но мне неудобно туда ежедневно ездить. Да и я уже на пенсии, поэтому не согласилась, — объяснила учительница начальных классов Светлана Маслакова.

Без работы остались и те, кому до пенсии ещё далеко.

— Предлагали устроиться на фанерный завод. Но я там просто задохнусь, и так хожу с ингалятором. Предлагали еще работать на лесной базе за 30 километров от поселка. Но если туда устроюсь, 10-летняя дочка останется одна: муж работает вахтовым методом, а на новую работу придется выезжать в 4 утра, — рассказывает Юлия Симак.

Недовольны не только взрослые, но и школьники: из Донаёля уже уехало три семьи с детьми и почти все девятиклассники передумали идти в 10 класс.

— Дочь должна была пойти учиться в 10 класс, но поступила в колледж в Сыктывкаре, не захотела в Казлук. С ее класса почти все разъехались, только одна девочка пошла в 10 класс. Сейчас супруга уедет вместе с дочкой, а я остаюсь тут: скотину и огород же не бросишь. Если бы не закрытие школы, в Донаёль бы приезжали, а не покидали его: сюда из Казлука хотела переехать семья с тремя детьми, но люди передумали, узнав, что учиться будет негде, — делится Иванов Анатолий.

После закрытия учебного заведения многие донаёльцы опасаются, что следующим на очереди станет детский сад. Его здание также нуждается в серьезном ремонте. Добавляет дров в огонь и то, что в детский сад ходит всего девять человек.

— Если детский сад прикроют, то здесь останутся только пенсионеры. Молодежь и так уезжает, а их это еще больше подстегнет, уверена Светлана Маслакова.

Уехать хотят даже те, кому терять уже нечего.

— Окна моего дома выходят на родную школу: как начнет рушиться, уеду, наверно, отсюда. Сердце не выдержит, признается экс-директор.

Все фотографии предоставлены редакции "КП" Ириной Ивановой

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