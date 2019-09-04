Как сыктывкарский волонтерский поисковый кинологический отряд и его четвероногие спасатели ищут пропавших без вести

В Сыктывкаре уже несколько лет существует волонтерский кинологический поисково-спасательный отряд. В августе команда из Коми приняла участие в первых всероссийских волонтерских соревнованиях и сразу триумф — 2-ое место в поиске на открытой местности. О тренировках на прогулке со своей овчаркой-поисковиком Шерлоком нам рассказал доброволец отряда Анатолий Кораблев.

Четвероногий доброволец

На прогулке Шерлок ловит каждое движение хозяина. Ради него он готов на все: по команде он может без устали прыгать через барьер или стоять по стойке смирно. Любитель вкусняшек Шерлок даже стоически воротит нос, если Анатолий протянет ему кусочек колбасы со словом «нельзя». Эти чудеса — результат многолетней работы.

На прогулке Шерлок ловит каждое движение хозяина.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Еще до того, как Шерлок появился на свет, Анатолий, мечтающий о собаке с 8 лет, начал готовиться к роли хозяина. В поисках информации он обратился к лучшему кинологу Коми Ирине Степановой за консультациями. Попутно она рассказала ему о волонтерском поисково-спасательном отряде, где увлеченные люди вместе со своими собаками учатся искать людей. Тогда он и принял решение вырастить собаку-поисковика и спасателя.

- Во-первых, это полезно для пса, во-вторых, тренировки проводятся на природе в компании увлеченных людей. Ну и сами поиски потерявшихся людей — это полезно и интересно. Никаких вводных тестов не проводится, все желающие могут попробовать себя в поисково-спасательной работе. Многие приходят и спустя пару занятий понимают, что у них не хватит терпения готовить собаку. Это и становится причиной скорого ухода из отряда, - вспоминает волонтер.

Еще до того, как Шерлок появился на свет, Анатолий, мечтающий о собаке с 8 лет, начал готовиться к роли хозяина.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Весело - на обучении, легко - в поиске

Занятия волонтерского отряда проходят каждую неделю по выходным, когда свободны волонтеры и кинолог. Обычно добровольцы занимаются в природных локациях недалеко от Сыктывкара или в заброшенных зданиях. Занятие с кинологом длится около двух часов. На нем собаки учатся различать запах человека, понимать, откуда он исходит, обозначать найденного человека. Чувствительный нос четверолапых способен на многое. Например, если в техногенном завале находится человек и от него есть выход воздуха, то хорошо подготовленная собака учует этот запах независимо от глубины.

Занятия волонтерского отряда проходят каждую неделю по выходным, когда свободны волонтеры и кинолог.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Правильным считается разделять собак: одни ищут только живых, другие — только трупы. Наши собаки учатся искать именно живых. Для этого нам в помощь — статисты, которых мы прячем в разных локациях. Хвостатым же волонтерам, которых натаскивают на поиск мертвых, дают нюхать теннисные мячики, пропитанные трупной жидкостью. Их волонтеры берут в морге, - отметил Анатолий.

Но собаку обучают не раз в неделю, а практически непрерывно. Например, в будние дни по вечерам четвероногих натаскивают на, так называемом, послушании: учат сидеть, лежать, высылать к предметам. Дело в том, что недостаточно научить собаку искать людей. Ко всему прочему, она должна быть на 100% управляемой. У четвероногого нет чувства, что ей нужно найти потерявшегося — она будет делать это только потому, что ей это интересно и она получает за это поощрение. Мотивировать ее выполнять команды можно с помощью ласки и еды. Есть еще один способ, который добровольцы ПСС не применяют, - воздействие страхом. Однако в Сыктывкаре, по словам Анатолий, много дрессировщиков-изуверов: они бьют собаку, и она выполняет команду.

Чувствительный нос четверолапых способен на многое.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Это не только негуманно, но и опасно для собаки-поисковика. В стрессовой ситуации пес может выплеснуть агрессию. Но хвостатый волонтер должен в любой ситуации сохранять спокойствие. Кстати, если пес-поисковик на соревнованиях укусит человека, то его дисквалифицируют пожизненно, - говорит поисковый доброволец.

Миссия — найти потеряшку

Добровольцы с хвостатыми помощниками — серьезное подспорье поискового мероприятия, так как в штате МЧС собаки не предусмотрены. Они ищут людей, которые каждый год десятками теряются в бескрайних лесах Коми. Например, по данным МЧС, в период с 1 июня по 15 августа этого года в лесах Коми потерялось 32 человека, из них нашли – 29.

Запрос на поиски человека поступает в отряд через руководителя Ирину Степанову, она спасатель-кинолог сыктывкарского аварийно-спасательного отряда. Впервые Анатолий вместе с Шерлоком искал потерявшегося человека в прошлом году. Это был дедушка, который ушел с дач в районе Находки в Сыктывдинском районе Коми. Спасатели попросили волонтеров прочесать кировскую объездную дорогу. К сожалению, пожилого человека так и не нашли.

Но собаку обучают не раз в неделю, а практически непрерывно.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Леса у нас огромные и бескрайние, нужно понимать, что не каждый выезд будет оканчиваться успехом. Иногда бывает, что неизвестно точно, куда ушел потерявшийся человек, поэтому приходится отрабатывать несколько локаций и очень большие площади, - отметил волонтер.

В прошлом году сыктывкарские волонтеры выиграли президентский грант и купили рации и специальные навигаторы с модулем для собак. Теперь в режиме реального времени доброволец видит на экране передвижение собаки. Это позволяет не проделывать двойную работу и не искать потеряшку там, где уже прошел четвероногий друг.

Дело в том, что недостаточно научить собаку искать людей. Ко всему прочему, она должна быть на 100% управляемой.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- При должном старании и упорстве кинолога практически любую собаку можно научить искать людей. У нас поиском занимаются бордер-колли, лабрадоры, немецкие овчарки, доберманы аусси, маламут — список пород большой. Так что если есть желание испытать себя иФото: Наталия БЕШКАРЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За три дня видео, как уроженец Коми кормит собак, посмотрели 10 млн человек по всему миру Полутораминутный ролик трогает и умиляет (подробности)