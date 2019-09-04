Тренировки и вдохновение: как проходят репетиции сыктывкарского театра "Power of fire"

Сыктывкарский театр «Power of fire» нестандартный во всех отношениях. Его артисты репетируют не на подмостках, а в спортивном и хореографическом зале и разучивают не реплики, а акробатические трюки, элементы из гимнастики и танцы. «КП-Коми» побывала на занятии труппы огненных и цирковых искусств «Power of fire» и узнала, как из падений, тяжелых спортивных тренировок и современной хореографии рождаются яркие спектакли.

Каждая репетиция - тяжелый труд. Источник фото: https://vk.com/firesyktyvkar

Коллектив «Power of fire» показывает огненные и световые шоу жителям Коми уже десять лет. Сейчас артисты готовятся к премьере нового светового спектакля «Легенда Севера» в арендованном спортзале. В прошлые годы артисты репетировали на базе Центра досуга и кино «Октябрь» и этой осенью планируют снова вернуться туда. Остался всего месяц до того, как артисты выйдут со световым шоу-премьерой «Легенда Севера» на сцену Театра оперы и балета. Поэтому вечером, после основной работы, ребята стараются выделить побольше времени для репетиций.

Пол в спортзале специально устлан мягким покрытием. Оно спасает артистов от лишних ушибов и вывихов — без такой защиты заниматься опасно. «Легенда Севера» - пластический спектакль, поэтому сюжет передается с помощью танца, акробатики и мимики. Так что их репетиция похожа одновременно на тренировку единоборцев, танцоров и цирковое представление.

Каждый номер сочетает акробатику, танцы и гимнастику. Источник фото: https://vk.com/firesyktyvkar

В одном углу зала репетирует девушка, в ее руках реквизит, похожий на оранжевый веер. Совершая изящные па, она танцует с ним перед зеркалом. Фотокамера не успевает фиксировать движения, и яркий веер в движении превращается в живой огонь. Все действие проходит под эпичную музыку, которую можно услышать в каком-нибудь блокбастере. И это заставляет на время забыть, что актриса танцует на резиновом полу в простых спортивных штанах.

Одновременно в центре проходит другая тренировка. Парень с девушкой пытаются отработать один из номеров: она должна подбежать к юноше, эффектно вытянуться в струнку и упасть к нему на руки.

Этот отрывок репетиции не выглядит, как подготовка к световому спектаклю: с фантастически светящимися костюмами, с захватывающими дух номерами и поставленным светом, сейчас это тяжелая спортивная тренировка. После очередного трюка актеры опускаются на пол. Им нужно перевести дух, а Елизавете Милюковой — художественному руководителю «Power of fire» — подумать, как улучшить и еще больше украсить номер.

Подготовка к спектаклю отнимает много времени. Источник: https://vk.com/firesyktyvkar

Параллельно с этим в другой части разворачивается своя мини-репетиция, которая состоит из трех частей. Сначала девушка сражается с невидимым противником с помощью деревянного шеста, потом разминается у стены и после присоединяется к парочке в центре зала.

Помни, что ты дух птицы. Не забывай про грацию, про хищные руки, — дает ей указания Елизавета Милюкова.

Девушка в ответ кивает и приподнимается на носочки, пытается нащупать образ своего персонажа духа птицы. Он появится в спектакле «Легенда Севера», главным героем которого станет персонаж из коми легенд богатырь Кудым-Ош.

—В спектакле помимо основного сюжета будет много цирка, шоу. Я надеюсь с помощью яркого представления сделать персонажа и легенду более узнаваемым, пробудить у молодого поколения интерес к родной культуре. Ведь сегодня каждый знает, кто такой Тор, но наши герои не менее яркие и интересные, — считает Елизавета Милюкова.

Костюмы артисты придумывают сами. Источник: https://vk.com/firesyktyvkar

Репетиция заканчивается в 22 часа. Артисты расходятся: с утра их ждет работа. Впереди ещё множество репетиций с отработкой непростых номеров. Оценить результаты работы труппы «Power of fire» и увидеть уникальную версию коми легенды можно будет 29 сентября на сцене Театра оперы и балета.

ВАЖНО

В световом спектакле важны не только сценарий и номера, но и музыка с реквизитом. Одни музыкальные отрывки подбирает постановщик, другие пишет композитор. Труппа «Power of fire» также сама придумывает и шьет костюмы. На все это нужны деньги. Постановка «Легенды Севера» потребует от любительского театра больше 267 тысяч рублей. С помощью краудфандингового сбора «Power of fire» удалось собрать на данный момент 45 тысяч рублей. Узнать, как поддержать театр, можно в их группе "ВКонтакте".

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