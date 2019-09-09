Тундра, Голливуд и тренировки: как провели лето медийные личности Коми

Дети дружно побежали в школу, а это значит, что лето уже кончилось. Но, как правило, эти три календарных месяца человек пытается провести так, чтобы впечатлений хватило на весь год. Кто-то ездит на заграничные курорты по системе «все включено», а некоторые отдыхают душой на даче. А как провели лето-2019 медийные личности Коми? Мы узнали!

Певица Екатерина Курочкина

Екатерина Курочкина отдыхала в Сочи. Фото: https://www.instagram.com/ekaterina_kurochkina1987/

Уже в сентябре мы сможем увидеть солистку ансамбля «Асъя кыа» на вокальном шоу «Новая звезда». Но перед этим судьбоносным событием певица решила хорошенько отдохнуть вместе с дочкой на одном из лучших отечественных курортов страны – Сочи. Екатерина признается, что сама не знает, почему выбрала именно жемчужину Краснодарского края, но уверенно заявляет, что своим летом довольна на все 100%.

- Здесь я обрела новые знакомства, которые останутся в памяти как нечто светлое и доброе. Здесь действительно, как у родственников! – не скрывает восторга певица.

Вице-премьер - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев

Министр ездил к поисковикам. Фото: https://www.instagram.com/apk_komi/

Три летних месяца прошли для министра крайне продуктивно. Он не был замечен ни на отечественных, ни на зарубежных курортах. Вместо этого Анатолий Князев успел сделать много полезных и ответственных дел. Например, в июне он посетил краеведческий музей села Жежим Усть-Куломского района, где увидел уникальную коллекцию книг писателя Виктора Напалкова и старинную икону святого Власия Севастийского. В июле министр ездил в Новгородскую область к поисковикам.

- Я наткнулся на фашистский инструмент, который использовался во время боев. Это своеобразный ручной бур, который немцы использовали для установки заградительных систем из колючей проволоки, - поделился своей находкой вице-премьер.

В августе Анатолий Князев ездил с рабочим визитом в Воркуту, где успел поздравить семьи оленеводов с профессиональным праздником.

Лыжница Юлия Белорукова

Наша звезда спорта ездила на сборы. Фото: https://www.instagram.com/yulia_belorukova/

В мае призер Олимпиады-2018 вышла замуж за своего избранника, также лыжника, Никиту Ступака. Молодожены не стали долго ждать и еще в мае съездили в медовый месяц. Выбор спортсменов пал на романтичную Венецию. Однако Юлия понимает, что высоких результатов не достичь, греясь на солнышке. Поэтому лыжница в июне выехала на сборы вместе со своей командой. Летом Юлия тренировалась в Эстонии, Норвегии, а сейчас наматывает километры в горах Швейцарии.

Актриса Екатерина Ковальчук

У Екатерины этим летом сбылась мечта об американской визе. Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk/

Уроженка Сыктывкара уверенно продолжает покорять Голливуд. В июне актриса получила американскую визу и со спокойной душой поехала на съемки секретного проекта в Лос-Анджелес. Екатерина активно выкладывала фотографии со съемок в Instagram. На них девушка изображена в костюме, напоминающем облачение роботов в научно-фантастических фильмах. Дата выхода проекта еще неизвестна. В августе Екатерину пригласили в Польшу на премьеру сериала «Крепостная» с нашей актрисой в главной роли. Катя встретилась с поклонниками, дала множество интервью прессе и даже выучила пару польских слов.

Ведущий Константин Басков

В этом году шоумен выбрал классику летнего отдыха — Турцию. Правда, заморская страна себя не оправдала. По приезду Константин узнал, что его заселили не в тот отель, в который он изначально покупал тур.

- Мой номер напоминал мне маленькую хрущевскую комнатушку с совмещенным туалетом и ванной! Работа телевизора, кондиционера и заржавевшего мини-холодильника, существовавшего тоже со времен СССР, оставляла желать лучшего. О сервисе и уборке даже говорить не стану, - посетовал шоумен.

Только спустя пять дней туриста все же переселили в обещанный отель. Правда, в нем оказалось так много туристов, что Константину захотелось вернуться в его «хрущевку». - Судами и жалобами портить свой отпуск я не стал, но мысли были. Это напряжение снимали мысли о том, что ехал-то я к морю, солнцу и тишине. Разве я не получил то, что хотел? Получил! Ну и ныть тогда незачем, как рукой снимало, - успокаивал себя ведущий.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов

"Океан заслуживает того, чтобы о нем писали так же как о человеке» - подписал свое фото Сергей Емельянов. Фото: https://www.instagram.com/emelyanovkomi/

Молодой министр проигнорировал российские курорты и поехал в далекую Португалию. В своем Instagram Сергей Емельянов выкладывал солнечные фотографии, которым этим летом позавидовали бы все жители Коми, пересчитавшие по пальцам теплые деньки. Свои снимки министр сопровождал цитатами, позаимствованными, например, из песни Олега Газманова «Измерение жизни» и повести Антуана де Сента-Экзюпери «Маленький принц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019

После успешной премьеры сериала «Крепостная» СМИ ловят каждый шаг звезды (подробности)