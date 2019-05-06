Муж известной лыжницы Юлии Белоруковой: "Я сделал ей предложение год назад"

"КП в Коми" уже писала о свадьбе двукратной олимпийской призерки Юлии Белоруковой и чемпиона России Никиты Ступака. Церемония бракосочетания прошла 3 мая в Екатеринбурге. Сегодня молодожен рассказал нашему корреспонденту подробности праздника.

- Я сделал Юле предложение еще год назад, то есть после Олимпиады в Пхенчхане. Она согласилась, но мы оба решили не торопиться со свадьбой. И в течение года готовились к церемонии, - сообщил Никита Ступак.

Будущие супруги консультировались с различными профессионалами по проведению свадеб, но вносили свои идеи и предложения. К примеру, дизайн платья невесты Юлия придумала сама. Свадебный наряд был сшит по оригинальному лекало: верхняя часть - строгий двубортный жакет, который продолжался узкой юбкой с острым шлейфом. На голове невесты отсутствовала традиционная фата.

- В день свадьбы у Юли было две прически: вначале ей сделали длинный хвост, а под вечер она распустила волосы. Так вот, парикмахеру не удалось зацепить фату на первую прическу, поэтому от этого аксессуара она отказалась, - рассказал молодожен.

Елена Вяльбе придумала хэштег СтупоруковыФото: соцсети

Фотографии с торжества появились в соцсетях сразу же после свадьбы. Особенно щедро делилась снимками в Инстаграме Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. Руководитель ФЛГ придумала к постам с фото оригинальный хэштег #Ступоруковы, соединив фамилии молодоженов. И это ключевое слово будет актуально еще долгие годы - невеста решила не менять личные данные.

- У Юли фамилия звонкая, известная. Ее узнают по девичьей фамилии, для миллионов любителей лыжного спорта она - Белорукова. Юля поменяет фамилию после ухода из спорта, - объяснил решение спортсменки ее муж.

Отметим, что помимо Елены Вяльбе на церемонию был приглашен главный тренер женской сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер. Наставник Юлии Белоруковой вручил молодоженам шикарные именные бокалы, изготовленные по заказу в Германии.

В ближайшее время молодые отправятся в свадебное путешествие, которое продлится всего 10 дней. А затем начнут подготовку к следующему сезону на сборах: Юлия поедет в Германию.

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