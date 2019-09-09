2019-09-09T16:38:42+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара более 50 охотников патрулируют территорию поселка в поисках волков

Жители Верхней Максаковки обеспокоены сложившейся ситуацией
Ольга СОЛОВЕЙ
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Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка обращается к жителям поселка с просьбой незамедлительно сообщать о случаях появления волков для своевременной передачи информации в соответствующие органы.Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка обращается к жителям поселка с просьбой незамедлительно сообщать о случаях появления волков для своевременной передачи информации в соответствующие органы.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Более 50 охотников в прошедшие выходные начали патрулировать территорию п.г.т. Верхняя Максаковка, чтобы отстрелить волков. Об этом «КП-Коми» рассказала руководитель администрации поселка Светлана Русецкая. Местные власти через председателя местного охотобщества обратились к охотникам, чтобы они сняли то напряжение, которое, к сожалению, возникает в округе в последнее время.

- В воздухе сейчас витает обеспокоенность, поэтому мы решили принять меры. Все охотники - местные. Они имеют право на отстрел диких зверей. Кроме того, за каждого волка они будут премированы лицензией на отстрел лося. Так что все заинтересованы, - пояснила Светлана Русецкая.

Как добавила руководитель администрации, охотники в это время года специально берут отпуск, так как в республике начался охотничий сезон.

Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка обращается к жителям поселка с просьбой незамедлительно сообщать о случаях появления волков для своевременной передачи информации в соответствующие органы.

Напомним, этим летом во многих районах Коми зафиксированы случай выхода хищных животных к людям. Например, с 17 на 18 августа в микрорайоне Яг-Кар поселка Верхняя Максаковка волк утащил в лес и съел карельскую лайку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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