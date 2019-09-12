В Сыктывкаре восстановят заброшенный стадион

В столице Сыктывкара начали реконструировать давно заброшенную спортивную площадку. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель управления спорта администрации Сыктывкара Михаил Дудников.

На площадке в районе дома №185 по улице Морозова сейчас остались только старые железные ворота и ржавые брусья. Судя по представленному проекту, там должны появиться современные тренажеры и уличный спорткомлекс.

- В ближайшее время благодаря национальному проекту "Спорт - норма жизни" здесь будет обустроена площадка для занятий физической подготовкой, а также выполнения нормативов ГТО, - сообщает Михаил Дудников.

Старый стадион в Давпоне представляет собой унылое зрелище. Фото с личной страницы Михаила Дудникова vk.com

Спортивный чиновник планирует, что заброшенный стадион в Давпоне удастся привести в нормативное состояние в течение двух-трёх лет. "Надеемся получить отличную площадку для занятий различными видами спорта!" - заключает он.

Начавшиеся на стадионе перемены сразу оценили местные жители, которые оставили на странице Михаила Дудникова восторженный отзыв. "Отличный проект, как для жителей м. Давпон, так и для любителей спорта! Одним словом молодцы!" - написала сыктывкарка Любовь Киселева.

Так по плану долже будет выглядеть обновленный стадион. Фото с личной страницы Михаила Дудникова vk.com

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