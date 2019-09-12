Сыктывкарцы дважды выйдут с забегами на "Кросс нации-2019"
В ближайшие выходные в столице Коми состоятся массовые забеги "Кросса наций-2019". Сторонники здорового образа жизни смогут принять участие сразу в двух состязаниях 14 и 21 сентября.
Первые массовые старты пройдут 14 сентября в Эжвинском районе в парковой зоне на улицы Славы. Перед стартом любители бега смогут принять участие в массовой разминке, которая начнется в 9.40. Первыми в 10.00 стартуют спортсмены, затем будет дан старт любителям - в 10.10. Дошколята побегут последними - в 10.15. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно по телефону 8(8212) 20-39-78 (доб.4).
Старт спортивному и массовому забегу будет дан на ул.Славы у торгового центра «Веждино». Дистанция пройдет по маршруту: ул. Славы - ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (второстепенная) – ул. Славы.
Маршрут дошколят будет короче: ул. Славы - ул. Мира – Школьный переулок – пр. Бумажников (второстепенная) – ул. Славы. Всем бегунам предстоит преодолеть по одному круг.
Расписание забега "Кросс нации-2019" в Эжвинском районе Сыктывкара
Вторые массовые старты запланирована на 21 сентября. В этом году их перенесли со спортивной базы "Динамо" в Кировский парк. Участники забега выйдут на дистанцию в 2,5 километра. Сильнейшие стартуют в 10.00, а массовый любительский забег начнется в 11.15.
Стартуют участники на скейт-площадке. Дальше дистанция будет проходить по ул. Кирова и до улицы Свободы, затем бегуны повернут и обратно по улице Кирова дойдут до перекрестка с улицей Куратова. Финиш - на скейт-площадке.
Регистрация на "Кросс нации-2019" в Сыктывкаре проходит на сайте orgeo.ru/event/info/7481/ Уточнить информацию можно по телефону 8(8212)31-64-64.
Расписание забега "Кросс нации-2019" в Кировском парке Сыктывкара
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ИСТОЧНИК KP.RU