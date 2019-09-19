Экс-руководителя Избиркома Коми Елену Шабаршину приговорили к шести годам колонии общего режима

Сегодня в Сыктывкарском городском суде бывший руководитель Избирательного комитета Республики Коми Елена Шабаршина выслушала приговор. Суд признал её виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 1,56 миллиона рублей. Также фигурантка дела два года не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

При вынесении приговора суд учел несколько смягчающих обстоятельств: служебные заслуги Елены Шабаршиной, отмеченные наградами, и состояние здоровья экс-руководителя Избиркома. При этом суд не посчитал смягчающим обстоятельством явку с повинной, о чем на одном из прошлых заседаний просил прокурор.

Перед уходом Елена Шабаршина тепло попрощалась с адвокатамиФото: Дарья ЮДИНА

Тогда же гособвинитель запросил для Елены Шабаршиной наказание в виде восьми лет колонии общего режима, штраф в 17 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной и гражданской службе сроком на три года. Также прокурор попросил суд взыскать сумму взятки и лишить бывшую чиновницу звания почетного работника Коми и медали ордена за заслуги перед Отечеством.

После оглашения приговора Елену Шабаршину арестовали прямо в зале суда. Залог в два миллиона рублей, который был ранее избран как мера пресечения, вернут супругу экс-руководителя Избиркома Сергею Шабаршину.

Напомним, что Елена Шабаршина обвинялась в получении взяток от Алексея Чернова — бывшего замглавы Республики Коми и фигуранта «дела Гайзера». Взамен, по версии следствия, она предоставляла информацию о кандидатах, о ходе выборов и жалобах, которые поступали в Избирательный комитет.

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