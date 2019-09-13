Следствие считает, что замглавы корпорации развития Коми получил взятку в 150 тысяч рублей

Следственный комитет Республики Коми рассказал о подробностях дела, возбужденного в отношении заместителя директора Корпорации развития Республики Коми Виталия Козлова. Напомним, что вчера вышло постановление о его аресте на два месяца.

Во время расследования было установлено, что с июня по октябрь 2017 года фигурант получил взятки в размере 2500 долларов и 150 тысяч рублей за принятие положительного решения об урегулировании хозяйственного спора между двумя хозяйствующими субъектами и подписания мирового соглашения между ними. В том хозяйственном споре участвовала дочерняя компания Корпорации по развитию Республики Коми.

Сейчас Виталию Козлову предъявлено обвинение, он находится под стражей. В отношении хозяина предприятия, являющемуся взяткодателем, также возбуждено уголовное дело. Ещё уголовное дело возбудили в отношении посредника, который передал деньги. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

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