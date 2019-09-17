Сыктывкарец, выигравший миллион за право выйти на Стефановскую площадь: «Есть шанс открыть ее для митингов»

Для жителей Коми центральная площадь Сыктывкара давно под замком. Здесь можно гулять под елкой на новый год, устраивать гулянья на масленицу и танцевать под ритмы заезжих звезд, но вот выражать свое мнение и устраивать сходы – ни-ни. Блокада Стефановской площади продолжается уже 8 лет. И все эти годы любой, кто пытается ее прорвать и назначить массовую встречу в центре столицы, оказывается под пристальным оком правоохранителей.

Григорий Каблис оказался одним из таких нарушителей запрета в 2015 году. Когда 19 сентября после коррупционных разоблачений прошли массовые аресты в руководстве республики, сыктывкарский активист предложил горожанам встретиться на Стефановской площади. И отправил уведомление в мэрию Сыктывкара о желании провести пикет, чтобы «обсудить арест правительства Коми». Но мэрия в пикете отказала, о чем Григорий сообщил на странице «ВКонтакте» и интернет-блоге издания «7х7». Хотя после этого страницы общественника заблокировали, народный сход 25 сентября все же состоялся. Прошел он вполне мирно и без каких-либо помех.

Несколько лет правозащитники Коми пытались доказать в российских судах, что права сыктывкарца на свободу выражения мнений на площади и в соцсетях были нарушены. Только когда Каблис дошел до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, справедливость восторжествовала.

Народный сход после ареста главы Коми Гайзера, 2015 год, фото 7x7 Коми

Как сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт», еще в апреле этого года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила права Каблиса. Правительство России не согласилось с решением ЕСПЧ и послало запрос о пересмотре дела. Но Европейский суд в этом ему отказал. Поэтому в сентябре постановление по жалобе активиста из Сыктывкара вступило в силу. Теперь из российской казны Каблису должны выплатить 12 500 евро компенсации морального вреда и 2 500 евро судебных расходов. В рублях это около одного миллиона.

- Думаю, что есть шансы на отмену абсолютного запрета публичных мероприятий на Стефановской площади. Но от отмены запрета до самих мероприятий ещё много препятствий. В других местах Сыктывкара ведь не запрещены митинги, но попробуйте их там провести, - говорит Каблис.

Правозащитник Эрнест Мезак, который представлял интересы Каблиса в суде, уверен - этот судебный прецедент поможет изменить ситуацию.

- Вступившее в силу постановление ЕСПЧ по делу Григория Каблиса открывает новые возможности для обжалования подобных ограничений свободы мирных собраний, оформленных региональными законами в российских судах. Например, в ближайшее время спор о конституционности запрета митингов на Стефановской площади Сыктывкара рассмотрит Конституционный суд РФ, - отметил юрист Эрнест Мезак.

Фото Андрея Шопши. Июль 2012 года

Правозащитник Игорь Сажин добавил, что за последние годы можно насчитать не менее пятнадцати случаев, когда жители Коми, пройдя судебные тяжбы в России, добивались справедливости только в Страсбурге. Один из свежих случаев – выплата компенсации в 3300 евро директору издания «7х7» Павлу Андрееву. В прошлом году Европейский суд признал, что двое суток, которые провел Павел в спецприемнике за невыплаченный штраф в 300 рублей, не соответствуют тяжести преступления.

- С момента, когда мы отправили документ в Минфин на оплату и до момента получения денег, прошло всего пару месяцев. Тогда, узнав решение ЕСПЧ, я публично пообещал потратить деньги на тусовки, пьянки и поездки. Не стыдно признаться, что обещание выполнил, - рассказал Павел Андреев.

Как уточняет Сажин, Россия довольно скрупулезно обеспечивает решение Европейского суда — выплачивает людям компенсацию. Но в большинстве случаев на этом все и заканчивается:

- Что касается изменения практик, связанных с публичными акциями и конкретными законами, то Россия чаще всего не следует рекомендациям ЕСПЧ, ссылаясь на суверенность страны. Можно говорить о том, что 90% практик, рекомендованных Европейским судом, в России не исполнены. Поэтому сомнительно говорить о том, что дело в ЕСПЧ выиграно и завтра Стефановскую площадь откроют, - заключил Игорь Сажин.

Фото Андрея Шопши. Июль 2012 года

Кстати, Россия – единственная страна Совета Европы, которая с 2015 года установила за собой право не исполнять решение ЕСПЧ. По данным 2018 года, из 2380 постановлений Европейского суда против России власти нашей страны исполнили только 608 постановлений.

История Стефановской площади Сыктывкара

2008 год – постановление администрации Сыктывкара о запрете на проведение любых публичных мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания судов.

Июль 2011 года - Конституционный суд РК переехал в здание Госсовета Коми на площади.

Июль 2011 года - мэрия внесла поправки в постановление, увеличив запретную зону до 150 м. Из-за переезда Конституционного суда Коми главная площадь столицы стала недоступной для митингующих.

Июль 2012 года - активисты Марина Седова и Семен Терешонков приковали себя цепями к фонарному столбу в пяти метрах от крыльца Правительства Коми.

Март 2015 года - после убийства Бориса Немцова около памятника Ленину прошла акция «Борись».

Сентябрь 2015 года - народный сход после ареста руководства Коми, на который приглашал через соцсети активист Григорий Каблис.

Апрель 2019 года - после антимусорного митинга около 500 человек на площадь, чтобы оставить в Правительстве Коми резолюцию мероприятии.

Май 2019 года - активистка Вера Терешонкова вышла в одиночный пикет против запрета акций на площади.

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