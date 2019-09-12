2019-09-12T15:53:00+03:00
Общество

Россия выплатит сыктывкарцу около миллиона рублей по требованию Европейского суда по правам человека

Правозащитник доказал, что блокировка соцсетей Григория Кабилиса, предложившего выйти с пикетом на Стефановскую площадь города, была незаконна
Наталия БЕШКАРЕВА
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В 2012 году активисты устроили акцию на Стефановской площади Сыктывкара, приковав себя к фонарным столбам. Акция была приурочена к годовщине постановления мэра Ивана Поздеева о запрете проведения на Стефановской площади общественных акций. Фото Андрея Шопши.В 2012 году активисты устроили акцию на Стефановской площади Сыктывкара, приковав себя к фонарным столбам. Акция была приурочена к годовщине постановления мэра Ивана Поздеева о запрете проведения на Стефановской площади общественных акций. Фото Андрея Шопши.Фото: Предоставлено рекламодателем
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Европейский суд по правам человека отказался пересматривать постановление суда о незаконности запрета мирных собраний на центральной площади столицы Коми и блокировок в "ВКонтакте". Об этом сообщил правозащитный фонд "Общественный вердикт".

В ЕСПЧ отклонили запрос правительства России о пересмотре постановления суда, а возражения правительства даже не передали для рассмотрения в Большую палату ЕСПЧ. Таким образом, постановление по жалобе гражданского активиста из Сыктывкара Григория Каблиса вступило в силу.

Восстановить справедливость удалось правозащитнику Эрнеста Мезаку, представлявшему интересы сыктывкарца. Юрист доказал, что власти Коми, запрещая проводить мирные собрания на Стефановской площади Сыктывкара и заблокировав страницу активиста в "ВКонтакте", тем самым нарушили право граждан на свободу собраний и свободу выражения мнений.

Еще в апреле этого года ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили право Григория Каблиса на свободу мирных собраний. Речь шла о событиях в сентябре 2015 года, когда после коррупционного скандала прошли массовые аресты в правительстве Коми, которые в СМИ назвали "делом Гайзера". Тогда гражданский активист Григорий Каблис предложил жителям Сыктывкара устроить "народный сход" на Стефановской площади и обсудить арест руководства региона. И хотя на центральной площади города с 2011 году запрещено проводить митинги, шествия, собрания и даже одиночные пикеты, несанкционированная встреча с жителями все же состоялась.

И активисту Григорию Каблису без суда заблокировали аккаунт в "ВКонтакте" и личном блоге в издании «7х7». По этому случаю ЕСПЧ вынес постановление, в котором отметил незаконный характер политических блокировок в российском интернете,

Активист обжаловал решения властей во всех судебных инстанциях - сначала Коми, затем в Верховном суде России, но всюду получил отказ. Европейский суд признал, что тем самым было нарушено право сыктывкарца на эффективные средства правовой защиты. В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить активисту 12 500 евро компенсации морального вреда и 2 500 евро судебных расходов. Общая сумма в рублях достигает одного миллиона.

- Вступившее в силу постановление ЕСПЧ по делу Григория Каблиса открывает новые возможности для обжалования подобных ограничений свободы мирных собраний, оформленных региональными законами в российских судах. Например, в ближайшее время спор о конституционности запрета митингов на Стефановской площади Сыктывкара рассмотрит Конституционный суд РФ, - отметил юрист Эрнест Мезак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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