Уроженец Коми открыл в Беларуси «Скейт-музей СССР»

На городских улицах нередко можно встретить компанию скейтбордистов, которые куда-то стремительно летят. В Сыктывкаре спортсмены чаще всего собираются в Кировском парке или в недавно открывшемся тематическом парке в Орбите. Но так было не всегда. Скейтеры-старожилы помнят, когда на улицах города с трудом можно было встретить подростка на доске, а уж тем более целую компанию.

Одним из основоположников скейт-культуры в Сыктывкаре был Глеб Бенциовский, который в 2007 году переехал в Минск, где стал директором «Белорусской федерации скейтбординга» .Однако смена места жительства не отразилась на его интересах. Более того, в Беларуси Глеб открыл «Скейт-музей СССР», идея создания которого зародилась именно в Сыктывкаре.

Глеб Бенциовский один из первых, кто начал развивать скейтбординг в столице КомиФото: Предоставлено героем публикации

Свой в доску

Глеб впервые встал на роликовую доску в 1988 году. Причем случилось это не в Сыктывкаре, а в Нальчике, куда наш герой ездил к бабушке. В самой столице Коми в начале 90-х скейт-культура не то, чтобы переживала упадок – ее не было вообще. – Я не видел ни одного человека на доске. Возможно, это связано с географическими особенностями, так как спорт в Коми концентрируется на лыжных гонках, хоккее с мячом, горных лыжах. Летние виды спорта были не особо популярны, – отметил Глеб.

Став постарше, он открыл единственный в городе скейтшоп «Extreme Planet». Именно работая здесь, в 2005 году, у Глеба родилась идея создать музей, посвященный любимому хобби. Скейтбордиста беспокоило, что подростки, которые встают на доску, не знают историю зарождения этой уникальной субкультуры.

– Грубо говоря: человек пришел в скейтшоп, купил доску, поехал, сделал трюк, сломал доску, пришел обратно в магазин, купил новую и так далее. Но для нас, советских подростков, доски были в дефиците, – вспоминает Глеб Бенциовский. – Мы любили свои скейты, как родного человека. Это же трепетное отношение я хотел передать молодому поколению.

Доски советской эпохи для своей коллекции Глеб Бенциовский ищет в интернете и на барахолкахФото: Предоставлено героем публикации

На новом месте

Экспонаты своего музея Глеб уважительно называет артефактами. Собирать и выставлять их скейтбордист начал еще в Сыктывкаре, а, переезжая, перевез все в Минск. Поначалу под коллекцию была выделена отдельная комната прямо в квартире Глеба. Но сейчас музей обзавелся собственной площадкой, аналогов которой нет нигде в мире.

– Первой доской в музее стал легендарный РПОМ, который создавали в Рыбинске. Отсюда и его прозвище – «рыба». Сейчас в музее представлено более 600 артефактов, из которых более 250 – скейтборды. Также в экспозиции представлены оригиналы и копии чертежей для самостоятельного изготовления скейтбордов, самоучители, специализированные издания, интересные материалы из газет и журналов и даже паспорта скейтбордов, – рассказал Глеб.

Экспонаты в музей попадают разными путями. Друзья и знакомые Глеба, зная о его увлечении, привозят их в подарок из различных уголков планеты. Также предметы, связанные со скейтбордингом, он ищет в интернете и на городских барахолках. При этом Глеб подчеркивает, что не продает ни один из своих экспонатов.

– Это история, а историю достаточно сложно купить или продать, – объяснил Бенциовский. – Но у меня есть обменный фонд, который я использую для коммуникации с моими коллегами из США, Европы, других стран постсоветского пространства.

Создатель музея подчеркивает, что его детище – не коммерческая инициатива. Поэтому материальную прибыль его коллекция скейтов не приносит, все расходы на поддержание «Скейт-Музея СССР» идут из собственного карман. Но для Глеба это и не важно. – Благодаря музею мое сердце отдыхает. Я вижу огромное количество людей, которые туда приходят,получают обратную связь. Уже все это можно считать баснословной прибылью, – отметил скейтбордист.

Глеб Бенциовский мечтает организовать выставку своего музея на своей родине – в Сыктывкаре. Но в Коми не так-то просто найти инвесторов для такого необычного мероприятия.

– Я планирую привести не только выставку, но также провести лекция по истории мирового, советского и пост-советского скейтбординга. Показать художественные и документальные фильмы на эту тему, устроить соревнования и мастер-классы. Это будет глобальное событие для Сыктывкара, над которым я уже работаю, – заверил Глеб.

Самые старые скейты коллекции - американские экземпляры RollerDerby и Skее-Skate - 1959 года выпускаФото: Предоставлено героем публикации

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2005 год – идея и первый скейтборд «Скейт-музея СССР» в Сыктывкаре

668 штук – количество экспонатов

253 скейтборда выставлено в музее

1959 год – дата начала промышленного выпуска двух самых старых американских скейтов коллекции: RollerDerby и Skее-Skate

2019 год – выпуск самого нового экспоната – скейтборда Destroyer Skateboards Середина

1950-х – конец 2000-х годов - охватываемый период экспозиции

Минчанин Глеб Бенциовский мечтает организовать выставку «Скейт-музея СССР» на своей родине – в СыктывкареФото: Предоставлено героем публикации

ПОДРОБНОСТИ

Глеб Бенциовский о скейтбординге в Коми:

- В Сыктывкаре при моем непосредственном участии строился первый, а за ним и второй скейт-парк. Но сейчас он выглядит плачевно, его надо полностью реконструировать. В городе есть ребята, которые стараются продолжать развивать скейтбординг в Сыктывкаре, в основном это те скейтеры, которых я вырастил еще 15 лет назад. Сейчас они стараются подтянуть молодежь, но это энтузиазм в чистом виде. Им необходима поддержка.

В первой половине нулевых Сыктывкар перестал быть белым пятном на экстрим- карте России. Здесь была создана мини-индустрия, проводились соревнования, приезжали именитые райдеры. А сыктывкарцы успешно представляли город на соревнованиях в других регионах и странах. Хотелось бы, чтобы в Сыктывкаре кто-нибудь не на словах, а на деле заинтересовался развитием скейтбординга и сноубординга, чтобы эти виды спорта возродились в полной мере.

Аналогов скейт-музею, который создал уроженец Коми Глеб Бенциовский, нет нигде в миреФото: Предоставлено героем публикации

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