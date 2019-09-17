Два миллиона за слепоту и 600 тысяч за жизнь в «деревяшке»: какие дела выигрывали жители Коми в Европейском суде

10 сентября стало известно, что Россия выплатит сыктывкарцу Григорию Каблису около миллиона рублей по требованию Европейского суда по правам человека. Правозащитник Эрнест Мезак доказал, что блокировка соцсетей активиста, предложившего выйти с пикетом на Стефановскую площадь города, была незаконна. Вспоминаем другие случаи, когда ЕСПЧ присуждала выплатить круглые суммы сыктывкарцам за нарушение их прав.

Правозащитник Игорь Сажин говорит, что за последние годы можно насчитать не менее пятнадцати случаев, когда жители Коми, пройдя судебные тяжбы в России, добивались справедливости только в Страсбурге. Как уточняет Сажин, Россия довольно скрупулезно обеспечивает решение Европейского суда — выплачивает людям компенсацию. Но в большинстве случаев на этом все и заканчивается: Россия – единственная страна Совета Европы, которая с 2015 года установила за собой право не исполнять решение ЕСПЧ. По данным 2018 года, из 2380 постановлений Европейского суда против России власти нашей страны исполнили только 608 постановлений.

Июль 2014 года. Сыктывкарка Татьяна Костылева получила 7300 евро компенсации морального вреда и 1900 евро компенсации судебных расходов за то, что мэрия Сыктывкара вовремя не предоставляла ей благоустроенную квартиру. Горожанка жила в убитой «деревяшке», где все удобства были во дворе.

Январь 2015 года. ЕСПЧ взыскал с России 30 тыс. евро в пользу осужденного исправительной колонии № 31 ГУФСИН по Коми, которому вовремя не оказали медицинскую помощь, и он полностью ослеп.

Фото 7x7 Коми

Апрель 2018 года. Выплата компенсации в 3300 евро директору издания «7х7» Павлу Андрееву. Европейский суд признал, что двое суток, которые провел Павел в спецприемнике за невыплаченный штраф в 300 рублей, не соответствуют тяжести преступления.

Фото vk.com

Август 2018 года. ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева, которого в 2008 году приговорили к одному году заключения условно за комментарий комментарий в блоге - «неплохо было бы сжигать неверных ментов». Спустя 10 лет Европейский суд признал - Россия нарушила право на свободу выражения мнения и присудил выплатить Терентьеву 5 тысяч евро судебных издержек.

Член Общественной наблюдательной комиссии Республики Коми Николай Дидюк в «стакане» автозака УАЗ, в котором в 2013-2014 годах перевозилась Анна Лозинская (снимок сделан при посещении ИВС села Визинга в 2010 году). Фото Эрнеста Мезака

Апрель 2019 года. Европейский суд по правам человека присудил пять тысяч евро экс-заключенной из Коми за перевозку в автозаке. Наталью Костромину семь раз (в общей сложности восемь часов) перевозили в одном «стакане» вместе с другой заключенной («стакан» - глухая одиночная камера автозака площадью около 0,4 м2).

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Юрист Эрнест Мезак доказал, что блокировка соцсетей Григория Каблиса, предложившего собраться на мирный сход в центре города, была незаконна (подробности).