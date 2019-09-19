Бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель выйдет на свободу

Московский городской суд вчера рассмотрел вопрос о мере пресечения бывшему председателю Государственного совета Коми Игорю Ковзелю, срок лишения свободы у которого истекает 19 сентября. В итоге суд не назначил экс-спикеру Госсовета Коми без какой-либо меры пресечения. Об этом пишет "БНК".

Напомним, что Игоря Ковзеля признали виновным в особо крупном мошенничестве и легализацию денег, полученных преступным путем. Мошенничество связано с покупкой Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми 98 процентов долей Сыктывкарского промышленного комбината. Стоимость покупки завысили на 60 миллионов рублей. Продала предприятие офшорная компания, которую контролировал ещё один фигурант «дела Гайзера» Александр Зарубин.

По обвинению в получении взятки от бывшего сенатора от Коми Евгения Самойлова в виде прав на 50 процентов сыктывкарской гостиницы «Авалон» Игоря Ковзеля оправдали.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Генпрокуратура России не согласилась с оправданием Игоря Ковзеля по обвинениям в участии в организованном преступном сообществе и получении взятки и добиваетсядля него более сурового наказания. Бывший председатель Госсовета настаивает на своей полной невиновности.

Слушания по «делу Гайзера» в суде апелляционной инстанции продолжатся 26 сентября.