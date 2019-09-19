2019-09-19T09:40:15+03:00
Общество

Бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель выйдет на свободу

Его срок истекает 19 сентября
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы Госсовета Республики КомиФото пресс-службы Госсовета Республики Коми
Изменить размер текста:

Московский городской суд вчера рассмотрел вопрос о мере пресечения бывшему председателю Государственного совета Коми Игорю Ковзелю, срок лишения свободы у которого истекает 19 сентября. В итоге суд не назначил экс-спикеру Госсовета Коми без какой-либо меры пресечения. Об этом пишет "БНК".

Напомним, что Игоря Ковзеля признали виновным в особо крупном мошенничестве и легализацию денег, полученных преступным путем. Мошенничество связано с покупкой Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми 98 процентов долей Сыктывкарского промышленного комбината. Стоимость покупки завысили на 60 миллионов рублей. Продала предприятие офшорная компания, которую контролировал ещё один фигурант «дела Гайзера» Александр Зарубин.

По обвинению в получении взятки от бывшего сенатора от Коми Евгения Самойлова в виде прав на 50 процентов сыктывкарской гостиницы «Авалон» Игоря Ковзеля оправдали.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Генпрокуратура России не согласилась с оправданием Игоря Ковзеля по обвинениям в участии в организованном преступном сообществе и получении взятки и добиваетсядля него более сурового наказания. Бывший председатель Госсовета настаивает на своей полной невиновности.

Слушания по «делу Гайзера» в суде апелляционной инстанции продолжатся 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело Гайзера»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В 2020 году на организацию летнего отдыха для детей в Коми выделят 437 миллионов рублей
Из-за обмеления Вычегды переправу в Алешино перенесли
В двух районах Коми ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с кормзаготовкой
200 детей оленеводов доставили в школы Коми из тундры
Топ курьезных случаев из полицейских сводок в Коми - кражи, которых не было
Интинка задолжала своим детям более полумиллиона рублей
Эксперты рассказали, кто загрыз девочку в Едве
В Мичуринском парке Сыктывкара построили декоративный мостик почти за 800 тысяч рублей
В Сыктывкаре экоактивисты соберут диски и корпусы от видеокассет для переработки
В Воркуте обновят стелу "50 лет стахановскому движению"
В Сыктывкаре перекроют движение на двух улицах
В Коми многодетного отца-убийцу лишили родительских прав
В Коми распространяют фейк о мальчике, который выпил газированную воду и умер
В Костроме в жестоком ДТП погиб ребенок из Коми
Коми вошла в пятерку регионов, где больше всего платят за жилищно-коммунальные услуги
В Коми окончательно придет осень
В Сыктывкаре показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути»