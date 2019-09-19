2019-09-19T15:42:26+03:00
Общество

Адвокаты Елена Шабаршиной подадут апелляцию в Верховный суд Коми

Сегодня её арестовали в зале суда
Дарья ЮДИНА
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Жанна Деменкова (слева) и Инга Красикова (справа)Жанна Деменкова (слева) и Инга Красикова (справа)Фото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде вынесли приговор бывшему председателю Избирательного комитета Республики Коми Елене Шабаршиной. Её адвокаты Инга Красикова и Жанна Деменкова с приговором не согласились и намереваются подавать апелляционную жалобу в Верховный суд Коми.

— Мы считаем, что суд достаточно поверхностно отнесся к доказательствам стороны защиты, которые собирались по крупицам около двух лет. По каким-то причинам он нашел причастность нашей подзащитной доказанной. Безусловно, мы собираемся обжаловать приговор, — сказала Инга Красикова.

Её поддержала коллега.

Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки. Но доказательств передачи денег нет: её ни разу не задержали с ними, на счетах этих денег тоже нет. Посмотрите, как в ходе заседаний падал размер взятки: сначала — шесть миллионов рублей, позже — три миллиона рублей, сейчас — уже полтора миллиона рублей. И все это условно, встреч (с взяткодателем Алексеем Черновым) никто не зафиксировал, — сказала Жанна Деменкова.

Также она заострила внимание на неоднозначности показаний некоторых свидетелей.

— Посмотрите, какая ситуация сложилась со свидетелем Константином Ромадановым. После задержания он полгода провел в СИЗО «Лефортово», где якобы написал явку с повинной. Перед этим он заключил соглашение со следствием, по которому обязался «сдать» двух человек из руководства республики. По какому-то стечению обстоятельств после этого возникло всего две явки с повинной: у Елены Шабаршиной и Михаила Евдокимова (экс-председатель Контрольно-счетной палаты Коми, которого также осудили за взятку на семь лет условно — прим. ред.) — отмечает защитница.

Напомним, что сегодня экс-председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина выслушала приговор. Её признали виновной в получении взятки 1,56 миллиона рублей от экс-замглавы республики Алексея Чернова. Фигурантке дела назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима, штрафа эквивалентного размеру взятки, и двухлетнего запрета на занимание должностей на государственной и муниципальной службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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