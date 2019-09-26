Экс-ректор сыктывкарского вуза получит лишь часть компенсации за вред, причиненный во время судебного преследования

Экс-ректор СГУ имени Питирима Сорокина Марина Истиховская не получит компенсацию за недополученную зарплату и неиспользованный отпуск. Верховный суд Коми оставил решение суда первой инстанции о возмещении вреда за уголовное преследование.

Напомним, что Верховный суд Республики Коми отменил приговор Сыктывкарского горсуда о признании Марины Истиховской виновной в превышении должностных полномочий. За ней утвердили право на реабилитацию.

После бывший ректор подала заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного во время уголовного преследования. Суд частично удовлетворил требование экс-главы вуза, взыскав расходы на оплату услуг адвокатов (1,4 миллиона рублей), сумму ущерба, полученного в результате потери должности ректора, и компенсацию за неиспользованный отпуск в общем размере один миллион 827 тысяч рублей. А вот деньги за недополученную зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск со дня увольнения до дня завершения трудовых отношений Марина Истиховская не получила: суд это требование не удовлетворил.

Экс-ректор пыталась обжаловать последнее решение, но Верховный суд оставил все без изменений.

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