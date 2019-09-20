В Коми 18-летняя студентка достроила ферму на грант и пригласила гостей

В деревне Калининская Прилузского района Коми торжественно открыли ферму 18-летней Алены Купэ — одной из самых молодых предпринимательниц Коми.

В мае 2018 года она защитила свой проект и получила грант от Минсельхоза на строительство фермы. На полученные деньги, 800 тысяч рублей, семья Купэ своими силами построила телятник, приобрела доильный аппарат, купила 10 телят.

19 сентября министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев побывал на торжественном открытии новопостроенной фермы. Он вместе с Аленой Купэ перерезал красную ленточку у входа в хлев, где обитают коровы.

Сейчас семья содержит 24 головы крупного рогатого скота и одну лошадь. В 2018 году хозяйство произвело 25 тонн молока, 0,6 тонны скота на убой, 10 тонн картофеля, 7 тонн овощей. Продукцию предприятие Алены сбывает населению, также поставляет молоко на переработку в Объячевское ПО, мясо – в мясной цех ООО «Южное».

Девушка успевает не только работать, но и учиться. Сейчас она студентка сельскохозяйственного техникумаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Еще летом Алена Купэ рассказала о том, почему решила стать самым юным фермером в республике, на страницах «Комсомольской правды в Коми». Трудолюбивая девушка помогает родителям вести хозяйство с десяти лет. В этом году она впервые помогала принять роды у коровы.

- Пока доильный аппарат не купили, было тяжело. Поднимемся спозаранку, я встану с одной стороны коровы, мама - с другой, и доим. На все уходило три часа. Сейчас на всю работу с аппаратом уходит меньше часа, - рассказывает Алена. И говорит это 18-летняя выпускница так буднично и по-деловому, будто не приходилось ей после ранней дойки спешить на уроки в школу.

Алена помогает родителям с 10 летФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Алена успевает не только вести хозяйство, но и учиться. В этом году она закончила школу и поступила в сельскохозяйственный техникум на технолога. Полное интервью о жизни самого юного фермера Коми вы можете прочитать вот ТУТ.

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