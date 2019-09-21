Белорукова не поедет на соревнования из-за беременности

Лыжница из Коми Юлия Белорукова пропустит сезон из-за беременности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

– Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души. Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет, рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она добавила, что по той же причине пропустит сезон Елена Соболева и еще одна спортсменка. Вяльбе добавила, что в ближайшее время нет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр.

– Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу, – заявила руководитель федерации.

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