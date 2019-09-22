В 184 домах Сыктывкара отключат горячую воду и отопление
В понедельник, 23 сентября, в 184 сыктывкарских домах отключат горячую воду и отопление. Об этом сообщает «Комиинформ».
Как пишет издание, отключения связаны с тем, что на улице Куратова будут проводиться ремонтные работы. Поэтому с 9.00 до 20.00 более 180 домов останутся без горячей воды и отопления:
ул. Интернациональная 157, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179
ул. Первомайская, 115, 117, 121А
ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 16, 18а, 20, 20/2, 20а, 21, 22, 23, 28, 30, 31/1, 36, 38, 39
ул. Ленина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 73, 74, 75, 75а, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 100, 108, 110, 111, 113, 116, 118
ул. Коммунистическая, 2, 3, 5, 7, 9
ул. Куратова, 1, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 23, 35, 37, 40, 42
ул. Домны Каликовой, 14, 19, 19а, 22, 23, 24/2, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 49
ул. Советская, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63а, 63б, 64а, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 88, 88/1, 92
ул. Кирова, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 38/3, 39, 39а, 44, 45, 56, 60, 64, 68, 72, 79, 79/3
ул. Колхозная, 1, 1а, 2, 3а
ул. Заводская, 13, 18, 21, 76, 78, 87, 93, 103, 105
ул. Савина, 4, 6, 20, 26, 41, 43
Заводской пер., 12
ул. Бабушкина, 1, 11
ул. Заводская, 8, 14, 14/1
Авиационный пер., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сыктывкаре выпал первый снег
Горожане делятся фотографиями в социальных сетях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU